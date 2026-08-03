Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc: le taux de chômage s’établit à 9,5% au T2-2026 (HCP)
Le Milie Rose Casablanca : un nouvel hôtel premium bientôt en lice
Pourquoi l’équipementier américain Gentex a choisi le Maroc
M-Automotiv investit 100 MDH dans un flagship pour sa nouvelle marque EXEED
Gestion d’actifs: Fitch renouvelle sa confiance à BMCE Capital Gestion
Voitures électriques : les ventes mondiales battent des records
Gaz naturel: Managem crée une nouvelle entité pour accélérer sa stratégie énergétique
Stellantis renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre 2026
Jeunes et politique: une réalité à décortiquer
Le Maroc atlantique: une nouvelle géographie économique
Home ActualitésScannerM-Automotiv investit 100 MDH dans un flagship pour sa nouvelle marque EXEED
Scanner

M-Automotiv investit 100 MDH dans un flagship pour sa nouvelle marque EXEED

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après le groupe GBH (maison mère de BAMOTORS), qui investit lourdement pour lancer la construction, sur la route de Tamaris à la sortie de Casablanca, d’un showroom premium pour sa marque Geely, c’est au tour de M-Automotiv de casser sa tirelire pour élire domicile dans ce même quartier chic de la périphérie sud-ouest de la capitale économique.

Le groupe de distribution automobile au Maroc, fondé en 2023 par Cap Holding (le groupe de Chakib Alj, l’ex-président de la CGEM) en partenariat avec Souhail Houmaini, investit près de 100 millions de dirhams dans un flagship dédié à une autre marque chinoise haut de gamme, EXEED, qu’il a introduite récemment sur le marché marocain.

Et le choix de l’emplacement est loin d’être anodin puisque, sur ce boulevard Abdelhadi Boutaleb qui prolonge le quartier chic d’Aïn Diab vers la route d’Azemmour, pas moins de quatre showrooms sont déjà opérationnels ou en cours de construction, à savoir ceux de Global Engines (Hyundai), Auto Hall (Ford, Nissan, Opel, Mitsubishi Motors), Motorsport (Kawasaki, Ducati…) et, plus récemment, du groupe GBH (pour sa marque Geely).

Lire aussi | Stellantis renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre 2026

Rappelons que le groupe M-Automotiv est également distributeur au Maroc de Renault, Dacia et Alpine. Et outre EXEED, il dispose dans son portefeuille de marques de GAC Motor, JAC Motors, KGM, et de Soueast ; autant de blasons automobiles qui confirment la volonté du groupe de renforcer son offre et de diversifier son positionnement. Car en quelques années seulement, il s’est propulsé au premier rang de la distribution automobile au Maroc (en nombre de véhicules vendus).

Vous aimerez aussi

Le Milie Rose Casablanca : un nouvel hôtel premium bientôt en lice

Fabriek Beton Ciments AMK: une nouvelle unité à 100 MDH

AvivA Cuisines et Aménagements mise sur le Maroc pour ouvrir un nouveau chapitre

Dispositifs médicaux: l’industrialisation des acteurs locaux se poursuit

Tanger: une nouvelle unité de biscuiterie bientôt en lice

Le Groupe SAYSYS poursuit ses investissements dans l’agro-business