M-Automotiv investit 100 MDH dans un flagship pour sa nouvelle marque EXEED

Après le groupe GBH (maison mère de BAMOTORS), qui investit lourdement pour lancer la construction, sur la route de Tamaris à la sortie de Casablanca, d’un showroom premium pour sa marque Geely, c’est au tour de M-Automotiv de casser sa tirelire pour élire domicile dans ce même quartier chic de la périphérie sud-ouest de la capitale économique.

Le groupe de distribution automobile au Maroc, fondé en 2023 par Cap Holding (le groupe de Chakib Alj, l’ex-président de la CGEM) en partenariat avec Souhail Houmaini, investit près de 100 millions de dirhams dans un flagship dédié à une autre marque chinoise haut de gamme, EXEED, qu’il a introduite récemment sur le marché marocain.

Et le choix de l’emplacement est loin d’être anodin puisque, sur ce boulevard Abdelhadi Boutaleb qui prolonge le quartier chic d’Aïn Diab vers la route d’Azemmour, pas moins de quatre showrooms sont déjà opérationnels ou en cours de construction, à savoir ceux de Global Engines (Hyundai), Auto Hall (Ford, Nissan, Opel, Mitsubishi Motors), Motorsport (Kawasaki, Ducati…) et, plus récemment, du groupe GBH (pour sa marque Geely).

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Rappelons que le groupe M-Automotiv est également distributeur au Maroc de Renault, Dacia et Alpine. Et outre EXEED, il dispose dans son portefeuille de marques de GAC Motor, JAC Motors, KGM, et de Soueast ; autant de blasons automobiles qui confirment la volonté du groupe de renforcer son offre et de diversifier son positionnement. Car en quelques années seulement, il s’est propulsé au premier rang de la distribution automobile au Maroc (en nombre de véhicules vendus).