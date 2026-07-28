Tanger: une nouvelle unité de biscuiterie bientôt en lice

Alors que deux grands acteurs de l’industrie de la biscuiterie et de la chocolaterie connaissent une phase de turbulences aggravées, en l’occurrence Next Snaking Industry (marque Nooco) et Biscoland (que le groupe Holmarcom a fini par céder à l’espagnol Adam Foods), la région de Tanger-Tétouan accueillera bientôt une nouvelle usine de biscuiterie.

En effet, la société Time Fruit Tanger SARL s’apprête à lancer la construction d’une unité de fabrication de biscuits et de madeleines, cinq ans après avoir initié, dès sa création, une activité d’import-export de produits alimentaires (céréales, légumineuses…).

Cette PME familiale compte consacrer à son projet une enveloppe d’une cinquantaine de millions de dirhams dans une première phase, ce qui permettra, dès 2027, à l’issue des travaux de construction, la création d’une trentaine d’emplois directs, ainsi que d’un nombre presque équivalent d’emplois indirects, notamment dans la distribution.

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Rappelons que les capacités industrielles de snacking et de biscuiterie installées dans la région de Tanger-Tétouan se limitent à quelques industriels disposant d’unités de fabrication relativement anciennes, comme celles de Bisc Manufactures (Biscmao), le plus ancien d’entre eux, spécialisé dans les cakes, madeleines et pâtisseries industrielles depuis 2005, de Fabino (Fabrication Biscuit du Nord), située dans la zone industrielle de Gzenaya, et de Biscadis.