CDS : quinze ans à façonner le débat sur le Maroc de demain

Quinze ans après sa création, le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS), présidé par Mohamed Benamour, marque un jalon important de son histoire avec la publication d’une brochure commémorative. Plus qu’un simple retour sur son parcours, cette publication met en lumière l’ambition d’un think tank citoyen qui, depuis 2010, nourrit le débat public et formule des propositions pour accompagner les grandes transformations économiques, sociales et territoriales du Maroc.

Le Conseil du Développement et de la Solidarité (CDS) célèbre quinze années d’engagement en faveur du développement du Royaume. Pour marquer cet anniversaire, l’institution publie une brochure retraçant les grandes étapes de son évolution et les principaux temps forts qui ont jalonné son action.

Loin d’un exercice de mémoire institutionnelle, cette publication met en avant le chemin parcouru par un think tank indépendant, citoyen et à but non lucratif, dont la vocation est d’alimenter la réflexion stratégique nationale. Depuis sa création, le CDS s’est donné pour mission de proposer, dans une démarche participative, des pistes de réforme et des mesures opérationnelles susceptibles d’accompagner les politiques publiques et de renforcer la dynamique de développement du Maroc.

Au fil des années, l’organisation s’est imposée comme une plateforme de dialogue réunissant acteurs publics, entreprises, universitaires et représentants de la société civile autour d’une conviction commune : faire converger les initiatives au service de l’intérêt général.

La brochure revient également sur le rôle joué par le CDS dans l’animation du débat national. L’institution s’est progressivement affirmée comme un espace d’échange privilégié où sont abordés les principaux chantiers de réforme touchant à la gouvernance, à l’investissement, au développement territorial ou encore à la compétitivité de l’économie.

En favorisant les synergies entre les secteurs public et privé, le Conseil entend contribuer à bâtir une économie plus productive, plus résiliente et davantage tournée vers les défis de demain.

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Des rencontres qui rassemblent les décideurs

Au cours de ces quinze années, les travaux du CDS ont bénéficié de la participation de nombreuses personnalités marocaines et étrangères issues des sphères politique, économique, académique et institutionnelle.

La brochure rappelle notamment l’organisation de plusieurs symposiums de référence, dont celui consacré en 2023 à «L’investissement et le rôle de l’État territorial», organisé à Rabat. Cette rencontre avait réuni de hauts responsables publics, des dirigeants d’entreprises et des experts de premier plan autour des leviers de compétitivité et d’attractivité du Royaume.

Ces échanges ont permis d’enrichir la réflexion collective sur les grandes mutations que connaît le Maroc et d’apporter des regards croisés sur les enjeux économiques, sociaux et territoriaux. Au-delà du bilan, cette publication se projette vers l’avenir. Le CDS y réaffirme sa volonté d’accompagner la consolidation de la trajectoire de croissance du Maroc en mettant l’accent sur la modernisation de la gouvernance et lew renforcement de la participation citoyenne.

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Une place particulière est accordée à la jeunesse, considérée comme l’un des principaux moteurs du développement national. Le Conseil estime que les nouvelles générations constituent un formidable levier d’innovation et de transformation, à condition qu’elles bénéficient d’un environnement propice à l’épanouissement, à l’emploi, à la participation démocratique et à l’initiative.

À travers cette brochure anniversaire, le Conseil du Développement et de la Solidarité ne se contente pas de célébrer quinze années d’existence. Il réaffirme sa volonté de poursuivre son rôle de laboratoire d’idées au service du Royaume, en transformant la réflexion en propositions concrètes et en favorisant un dialogue permanent entre les différents acteurs du développement. Un cap que le think tank entend poursuivre pour contribuer, aux côtés des institutions et de la société civile, à construire un Maroc plus inclusif, plus compétitif et résolument tourné vers l’avenir.