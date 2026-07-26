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Automobile

F1 : le Grand Prix de Bahreïn délocalisé en Malaisie début octobre

by David Jérémie
written by David Jérémie

Annulé en avril en raison de la guerre au Moyen-Orient, le Grand Prix de Bahreïn se tiendra finalement du 2 au 4 octobre prochain sur le circuit de Sepang, en Malaisie, ont annoncé la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA), ce dimanche 26 juillet, en marge du Grand Prix de Hongrie.

Le Grand Prix de Bahreïn ne pourra pas se dérouler dans le royaume du Golfe cette année. La F1 et la FIA ont indiqué que le gouvernement malaisien avait donné son accord pour que l’épreuve soit organisée sur le circuit de Sepang, du 2 au 4 octobre.

Début juillet, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, avait évoqué la possibilité d’organiser un Grand Prix dans le Golfe le 4 octobre, entre les manches d’Azerbaïdjan (26 septembre) et de Singapour (11 octobre). Mais la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran ces dernières semaines a mis fin à cette option, contraignant les instances à trouver une alternative.

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Située à proximité de Singapour, la Malaisie s’est rapidement imposée comme la solution la plus adaptée, tant sur le plan logistique que sportif. L’épreuve portera le nom de «Gulf Air Grand Prix de Bahreïn en Malaisie», Manama prenant en charge une grande partie des dépenses liées à l’organisation tardive de la course sur ce tracé, selon la F1.

Situé juste à côté de l’aéroport de Kuala Lumpur, le circuit de Sepang a accueilli 19 Grands Prix de F1 entre 1999 et 2017 et reste, depuis 1999, l’hôte d’un Grand Prix de MotoGP. Les autorités locales disposent ainsi d’une expérience avérée dans l’organisation d’événements sportifs d’ampleur, un élément jugé rassurant par les instances internationales.

A noter que l’incertitude demeure quant aux deux dernières manches de la saison, censées se dérouler au Qatar et à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) les 29 novembre et 6 décembre. Ces deux rendez-vous ont de fortes chances d’être annulés, plusieurs options étant déjà à l’étude pour les remplacer : l’organisation de deux Grands Prix consécutifs à Las Vegas fin novembre, ou la tenue d’une ou deux courses en Europe, sur les circuits d’Imola (Italie) ou de Portimao (Portugal), selon plusieurs sources proches de la FIA.

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