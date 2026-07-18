Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
MedTech : le Maroc peut-il devenir un hub africain des technologies médicales ?
UE-Maroc : Après sa Taxe Carbone aux frontières, l’UE s’attaque aux emballages
Sanlam Emerging Markets Ireland Limited renforce ses parts dans le capital de Sanlam Maroc
Private Equity : la fabrique des futurs champions marocains
Tractafric Motors Maroc étoffe son réseau à Marrakech
Ordre des médecins : les enjeux d’une réforme
Koch Ag & Energy Solutions et OCP renforcent leur partenariat
Zakaria Fahim :«Dakhla et Laâyoune : les nouveaux moteurs de l’investissement en Afrique atlantique»
Leapmotor étoffe sa gamme marocaine avec le B10
Hajj 1448 H : le ministère des Habous ouvre la phase de paiement pour les listes d’attente
Home Flash-ecoAutomobileTractafric Motors Maroc étoffe son réseau à Marrakech
Automobile

Tractafric Motors Maroc étoffe son réseau à Marrakech

by David Jérémie
written by David Jérémie

Tractafric Motors Maroc a annoncé l’ouverture officielle, à Marrakech, d’un nouveau showroom consacré aux marques GWM et ZEEKR. L’espace est implanté avenue Zerktouni, dans le quartier de Guéliz.

Cette implantation s’inscrit dans le développement du réseau de distribution de Tractafric Motors Maroc, qui renforce ainsi sa présence dans une ville à fort rayonnement économique et touristique. L’entreprise offre à sa clientèle un accès direct aux gammes GWM et ZEEKR, deux marques chinoises qui se sont solidement implantées dans le paysage automobile marocain.

«L’ouverture de ce showroom à Marrakech représente une étape importante dans notre stratégie de développement au Maroc», a déclaré Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors Maroc. Et d’ajouter : «ce projet illustre notre ambition de renforcer durablement notre présence sur le marché, tout en offrant à nos clients une expérience à la hauteur des standards des marques GWM et ZEEKR. Marrakech est une ville clé, et cette implantation constitue une étape significative dans notre dynamique de croissance».

Lire aussi | Michael Chong : «le Maroc représente un pilier essentiel du développement de Great Wall Motors»

Pour Tractafric Motors Maroc, cette ouverture s’accompagne d’un objectif de proximité avec la clientèle locale et de soutien à la visibilité des deux marques sur le marché national. Le nouveau point de vente marrakchi s’inscrit dans un plan de développement plus large du réseau de Tractafric Motors Maroc, qui prévoit de nouvelles ouvertures de showrooms au cours de l’année.

Vous aimerez aussi

Leapmotor étoffe sa gamme marocaine avec le B10

CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc

Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et...

Sécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités

Auto Nejma introduit Denza et la recharge ultra-rapide Flash Charging au Maroc [Vidéo]

Renault Group franchit le cap du million de véhicules électriques