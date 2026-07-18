Tractafric Motors Maroc étoffe son réseau à Marrakech

Tractafric Motors Maroc a annoncé l’ouverture officielle, à Marrakech, d’un nouveau showroom consacré aux marques GWM et ZEEKR. L’espace est implanté avenue Zerktouni, dans le quartier de Guéliz.

Cette implantation s’inscrit dans le développement du réseau de distribution de Tractafric Motors Maroc, qui renforce ainsi sa présence dans une ville à fort rayonnement économique et touristique. L’entreprise offre à sa clientèle un accès direct aux gammes GWM et ZEEKR, deux marques chinoises qui se sont solidement implantées dans le paysage automobile marocain.

«L’ouverture de ce showroom à Marrakech représente une étape importante dans notre stratégie de développement au Maroc», a déclaré Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors Maroc. Et d’ajouter : «ce projet illustre notre ambition de renforcer durablement notre présence sur le marché, tout en offrant à nos clients une expérience à la hauteur des standards des marques GWM et ZEEKR. Marrakech est une ville clé, et cette implantation constitue une étape significative dans notre dynamique de croissance».

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Pour Tractafric Motors Maroc, cette ouverture s’accompagne d’un objectif de proximité avec la clientèle locale et de soutien à la visibilité des deux marques sur le marché national. Le nouveau point de vente marrakchi s’inscrit dans un plan de développement plus large du réseau de Tractafric Motors Maroc, qui prévoit de nouvelles ouvertures de showrooms au cours de l’année.