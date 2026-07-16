Aéroports du Maroc : une croissance soutenue au premier semestre 2026

Le trafic aérien confirme sa dynamique de croissance au Maroc. Selon les statistiques publiées par l’Office national des aéroports (ONDA), les plateformes aéroportuaires du Royaume ont accueilli 18 831 461 passagers au cours des six premiers mois de 2026, soit une progression de 8,83% par rapport à la même période de 2025.

Cette croissance repose principalement sur le trafic international, qui totalise 16 835 752 passagers, en hausse de 8,86% sur un an. Le trafic national suit une tendance similaire, avec 1.995.709 passagers, en progression de 8,6%. Toujours est-il que le marché européen reste, de loin, le premier pourvoyeur de voyageurs vers le Maroc, avec plus de 14 millions de passagers, en hausse de 9% sur un an. Il conforte ainsi sa position de locomotive du trafic aérien marocain.

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Sans surprise, l’aéroport Mohammed V de Casablanca conserve la première place du classement national, avec 5 756 388 passagers accueillis, en hausse de 10,13 %. Cette performance confirme son rôle central dans la connectivité aérienne du Royaume et son importance stratégique pour le trafic international. Il devance de peu l’aéroport Marrakech-Ménara, qui enregistre 5 636 776 passagers, consolidant sa position de hub touristique majeur.

En troisième place, l’aéroport Agadir-Al Massira affiche 1.878.974 passagers, porté par la dynamique balnéaire et les flux liés aux marchés européens. L’aéroport Tanger Ibn Batouta suit avec 1.402.756 passagers, bénéficiant de la croissance économique et touristique de la région nord. Enfin, l’aéroport Rabat-Salé complète ce top cinq avec 1.217.574 passagers, confirmant son rôle de plateforme en expansion au service de la capitale.

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Au-delà du nombre de passagers, l’activité aéroportuaire progresse sur l’ensemble de ses indicateurs. Les aéroports marocains ont enregistré 138 353 mouvements d’avions sur les six premiers mois de l’année, en hausse de 9,65% par rapport à 2025. Là encore, Mohammed V arrive en tête, avec 45 824 mouvements, devant Marrakech-Ménara (36 795) et Agadir-Al Massira (12 962).

Le fret aérien n’est pas en reste : il atteint 57 828,11 tonnes sur la période, en progression de 12,3% sur un an, confirmant la montée en puissance de cette activité aux côtés du transport de passagers. Sur le seul mois de juin 2026, les aéroports du Royaume ont accueilli 3 116 576 passagers, en hausse de 5,83% par rapport à juin 2025, un rythme de croissance qui, bien que légèrement inférieur à la moyenne semestrielle, confirme la trajectoire positive du secteur à l’approche de la haute saison estivale.