Agadir accueille son premier vol direct en provenance de Montréal

Le premier vol direct de la compagnie canadienne Air Transat reliant Montréal à Agadir a atterri ce samedi 13 juin à l’aéroport Al Massira, avec 194 passagers à bord. Cette nouvelle desserte, opérée chaque vendredi et d’une durée de 7h15, marque une étape importante dans le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et le Canada.

Pensée pour accompagner la forte présence de la communauté marocaine au Canada, notamment à Montréal, cette liaison vient également appuyer la montée en puissance d’Agadir comme porte d’entrée du Maroc atlantique. Elle devrait contribuer à la redynamisation de l’écosystème touristique régional, en stimulant la fréquentation hôtelière, en développant les activités locales et en favorisant la création d’emplois.

Dans une déclaration à nos confrères de la MAP, Abdou Jaiidi, représentant d’Air Transat, a souligné que ce vol relie directement l’Amérique du Nord au sud du Maroc, offrant à la région du Souss-Massa un accès inédit à un bassin émetteur à fort potentiel. Deux ans après le lancement de la ligne Montréal–Marrakech, la compagnie poursuit ainsi son expansion sur le marché marocain.

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Avec plus de 174 000 visiteurs canadiens enregistrés à fin août 2025, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, le Canada s’impose désormais comme un marché prioritaire dans la stratégie de l’Office National Marocain du Tourisme. Justement, la nouvelle liaison Montréal-Agadir vient consolider ce positionnement et illustre la capacité du Maroc à attirer de nouveaux partenaires aériens sur des segments à forte valeur ajoutée.

Cette route s’inscrit dans la volonté du Royaume de diversifier ses marchés cibles et de valoriser la richesse de ses destinations. Elle marque une étape majeure dans la stratégie de désaisonnalisation et ouvre de nouvelles perspectives pour la destination Maroc sur le marché nord-américain.