Présidentielle en France : Karim Bouamrane, du fils d’immigrés marocains à la conquête de l’Élysée

De Saint-Ouen à la présidentielle française de 2027, Karim Bouamrane incarne une trajectoire singulière, entre héritage familial, engagement militant et responsabilités locales.

Né en France en 1973, Karim Bouamrane est le fils de deux parents marocains immigrés. Son père est arrivé dans l’Hexagone pour travailler dans le bâtiment, comme de nombreux ouvriers venus du Maghreb dans les années 1960 et 1970. Sa mère, quant à elle, s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, transmettant des valeurs de discipline et de solidarité.

Bouamrane a toujours revendiqué sa double identité, française et marocaine, qu’il considère comme une richesse. D’ailleurs, il refuse d’être enfermé dans des stéréotypes liés à l’insécurité ou à l’islamisme, et affirme incarner une intégration réussie. Une dimension identitaire qui confère à sa candidature une portée symbolique pour les Franco-Marocains.

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Rétrospectivement, l’engagement politique de Karim Bouamranedébute très tôt. À 15 ans, il participe aux manifestations de soutien aux sandinistes du Nicaragua et réclame la libération de Nelson Mandela. En 1995, il franchit dans son cheminement politique une étape décisive en adhérant au Parti communiste. À seulement 22 ans, le jeune Karim devient conseiller municipal de Saint-Ouen, amorçant une carrière politique qui s’inscrit dans la durée.

Parallèlement à ses débuts en politique, Bouamrane mène une carrière dans le secteur privé, notamment dans la sécurité informatique. Entre 1999 et 2017, il occupe plusieurs postes de direction chez RSA, Coredo Networks Security, Aruba Networks, Xirrus, Guidance Software et Bitglass. Cette expérience lui permet d’acquérir une solide expertise dans le domaine technologique, avant de se consacrer pleinement à la vie publique.

En 2014, après vingt ans passés au Parti communiste, il rejoint le Parti socialiste. Lors des élections municipales de la même année, il conduit une liste rassemblant plusieurs forces de gauche, mais arrive en troisième position. Regrettant l’absence d’union entre les listes de gauche, il se désiste au second tour et appelle à voter contre la droite.

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En 2017, il est investi par le PS comme suppléant de Yannick Trigance aux législatives, mais le duo ne dépasse pas les 10 % au premier tour. Bouamrane poursuit néanmoins son implantation locale. En 2021, il est élu conseiller départemental de Seine-Saint-Denis et devient vice-président du conseil départemental, chargé de la culture. L’année suivante, il est élu président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets.

Son ascension se confirme en 2020 lorsqu’il remporte la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine. Élu en pleine crise sanitaire, il relance le projet de rénovation du stade Bauer, prépare l’accueil du Village des athlètes pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et soutient l’implantation du futur Hôpital du Nord-Est. Son mandat est marqué par des mesures de sécurité, comme l’augmentation du nombre de policiers municipaux et l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés.

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En avril 2024, son action attire l’attention internationale : The New York Times lui consacre sa une, saluant son profil de polyglotte et son rôle dans l’accueil des Jeux olympiques. Aussi quelques mois plus tard, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur et cité comme possible Premier ministre dans un gouvernement d’union nationale. En octobre de la même année, il lance son mouvement social-démocrate, «La France humaine et forte». Réélu maire en 2026 avec 56,4 % des voix, Bouamrane consolide son ancrage local. Quelques semaines après cette victoire, il annonce sa candidature à l’élection présidentielle française de 2027.

Dans la campagne présidentielle qu’il compte mener, il entend mettre en avant des thèmes concrets, qu’il relie directement à son expérience locale et à sa vision nationale. Ainsi, sur le plan de la sécurité et du logement, il promet de s’attaquer au trafic de drogue et à l’habitat insalubre, deux problématiques qu’il connaît bien pour les avoir affrontées à Saint-Ouen. Il insiste sur la nécessité de rendre les villes plus sûres et plus dignes, en renforçant la présence policière et en améliorant les conditions de vie des habitants.

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Concernant le pouvoir d’achat et l’emploi, Bouamrane défend l’idée d’une «élite populaire», valorisant le travail et exigeant une meilleure rémunération pour ceux qui contribuent au dynamisme économique du pays. Il souhaite replacer le salarié au cœur du modèle social, en garantissant des revenus plus justes et en soutenant l’accès à l’emploi. Enfin, sur le plan de l’éducation et de la santé, il résume son projet par une formule simple : une France qui protège, soigne, loge et éduque. Pour lui, l’État doit rester garant de l’égalité des chances, en offrant à chaque citoyen un accès équitable aux soins, à l’école et à un logement digne.