Maroc: le patrimoine foncier de l’Etat enregistre une croissance exponentielle en 2025

Le patrimoine foncier relevant du domaine privé de l’État a connu une évolution notable en 2025, atteignant près de 12 millions d’hectares, soit une progression de 119% par rapport à l’exercice d’avant, portée par un effort soutenu en matière d’immatriculation, d’après le rapport annuel de la Direction des Domaines de l’État (DDE).

En application de sa mission d’accompagnement des projets structurants, la DDE, relevant du ministère de l’Économie et des Finances, a confirmé, au cours dudit exercice, son rôle central comme facilitateur de l’investissement national: 308 projets approuvés mobilisant environ 32.000 Ha, pour un investissement projeté de 71 milliards de dirhams.

Intitulé « Domaine Privé de l’État : Un actif stratégique au service du développement socio-économique du Maroc », le rapport d’activités récapitule les chiffres clés relatifs au domaine privé de l’État, expose la stratégie adoptée ainsi que les mécanismes de pilotage de la performance, et offre un panorama des principaux faits et événements marquants.

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« Les efforts engagés se sont traduits, en 2025, par des avancées significatives en matière de mobilisation, de sécurisation et de valorisation du domaine privé de l’État, confirmant ainsi le positionnement de la Direction en tant que pilier de la politique foncière nationale », a relevé Mohammed El Kharmoudi, directeur des Domaines de l’Etat.



A titre d’exemple, 686 Ha ont été affectés aux administrations publiques pour la réalisation d’équipements et d’infrastructures enregistrant une augmentation de 62% par rapport à 2024. Aussi, les efforts de récupération des terrains auprès des investisseurs défaillants ont permis de restituer 5.862 Ha, en vue de leur réintégration dans le circuit productif ou de leur affectation à de nouveaux projets d’équipements publics.



Selon le directeur, « des avancées significatives ont été enregistrées en matière d’apurement foncier, avec le dépôt de réquisitions couvrant 6.532.349 Ha, soit une progression de 381% par rapport à 2024, ainsi que l’immatriculation de 590.161 Ha ayant donné lieu à l’établissement des titres fonciers correspondants ».

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Côté contentieux, qui demeure une priorité majeure de l’action de la Direction, l’année 2025 a ainsi donné lieu à un contentieux ayant abouti à 1.260 jugements rendus, dont 73% favorables à l’État.

Sur le volet des perspectives, M. El Kharmoudi a souligné que « fort des résultats enregistrés au cours de l’exercice 2025, la Direction des Domaines de l’État aborde l’année 2026 avec la détermination de consolider les acquis et d’accélérer les chantiers engagés ».

À cet effet, la préparation du nouveau plan d’action pour la période 2027-2030 constituera une priorité majeure visant à consolider la sécurisation juridique du patrimoine, à accélérer sa mobilisation au service des projets structurants et à poursuivre la transformation digitale de la Direction.

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Dans cette dynamique, l’année 2026 sera également marquée par la poursuite des consultations avec les partenaires pour faire aboutir le projet de code domanial, levier essentiel de modernisation du cadre juridique et institutionnel de l’action domaniale.