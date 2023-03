Le ministre de l’Industrie a fait part, lors de ce séminaire, de son entière satisfaction des résultats réalisés au titre des trois composantes de l’activité « Foncier industriel ». Dotée d’un budget de l’ordre de 128,6 millions de dollars, celle-ci a réussi la mission qui lui a été assignée, dont l’appui au gouvernement dans la conception, le déploiement et la promotion d’un nouveau modèle de planification, de développement, de revitalisation et de gestion des zones industrielles, répondant aux besoins du marché et privilégiant le partenariat public privé (PPP) et la promotion de la durabilité environnementale et sociale.

Ainsi, la composante « Assistance technique », mise en œuvre en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI), a été marquée essentiellement par l’appui apporté au ministère dans l’élaboration du projet de loi n° 102.21 portant sur l’aménagement, la gestion et la valorisation des zones industrielles et le déploiement d’un programme de renforcement des capacités des parties prenantes concernées par le foncier industriel.

Un total de 12 modules thématiques touchant les différentes étapes de création et d’exploitation des zones industrielles ont été développés, numérisés en didacticiels interactifs et mis en ligne de manière publique, en plus de six outils didactiques et produits de connaissance ont été également produits pour favoriser les apprentissages.

Cette composante a également porté sur le développement et la mise en ligne de la nouvelle plateforme électronique dédiée au foncier industriel au Maroc (https://www.industrial-estate.gov.ma/) et la réalisation du diagnostic de 114 zones industrielles au Maroc totalisant plus de 10.400 Ha et la recommandation de plans d’action pour l’amélioration de leur performance globale. Par ailleurs, la mise en œuvre de la composante « Sites pilotes » permettra le renforcement de l’offre en foncier industriel au niveau de la Région Casablanca-Settat à travers la réhabilitation, l’extension ou la construction de 3 parcs industriels selon un modèle de PPP, totalisant une superficie de 136 ha et devant abriter à terme 500 entreprises pour un investissement total prévisionnel de 486 millions de dollars et générer 27.000 emplois directs.

Outre la mobilisation par la partie publique d’un foncier assaini et raccordé aux infrastructures hors-sites réalisées, (les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, stations d’épuration des eaux usées, ouvrages hydrauliques, voies d’accès…), la revitalisation des zones existantes, l’avancement des travaux in-site d’extension de la zone industrielle de Bouznika et l’entrée en vigueur des conventions de PPP portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta ont été les principaux faits marquants de cette composante.

D’autre part, le bilan de la mise en œuvre de la troisième composante de l’activité « Foncier industriel » fait état de l’appui par le Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID), au titre de sa première édition, de 9 projets visant l’amélioration de la gouvernance, de la durabilité et de l’inclusion sociale des zones industrielles, totalisant un investissement de 80 millions de dollars, dont une contribution des porteurs de projets de l’ordre de 46 millions de dollars et devant générer, à terme, 57.000 opportunités d’emploi.

L’investissement réalisé a permis de mettre en place une offre foncière de 100 Ha viabilisés et équipés, de 71 bâtiments industriels d’une superficie totale de 47.000 m2 et de bâtiments s’étendant sur une superficie totale de 20.000 m2 dédiés aux services offerts aux entreprises et aux employés (guichets uniques, business centers, restauration, service de santé, transports, espaces de formation et de recherche d’emploi, crèches). Capitalisant sur la réussite de la première édition, le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé, rappelons-le, le 1er février dernier et jusqu’au 31 mai prochain, l’appel à projets de la 2e édition du FONZID, dotée de 150 millions de dirhams.

Rappelons que le gouvernement du Royaume du Maroc a conclu, le 30 novembre 2015, un deuxième programme de coopération (Compact II) avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC) et ce, dans l’objectif de rehausser la qualité du capital humain et d’améliorer la productivité du foncier.

Le budget alloué par MCC au Compact II, entré en vigueur le 30 juin 2017, s’élève à 460,5 millions de dollars, auquel s’ajoute une contribution du gouvernement marocain d’une valeur équivalente à 15% au moins de l’apport américain.