Finalisation d’une émission obligataire de 110 MDH par le Groupe Hayan pour sa filiale éducative

Le Groupe Hayan a annoncé la finalisation d’une émission obligataire de 110 millions de dirhams pour sa filiale éducative, le Groupe Scolaire Jacques Chirac.

Cette initiative, réalisée par Hayan Immo, filiale à 100% du Groupe Hayan, marque une étape importante dans le secteur de l’éducation au Maroc.

Le montant levé sera principalement utilisé pour optimiser les financements actuels et soutenir le développement continu du Groupe Scolaire Jacques Chirac, dont l’ambition est d’offrir une éducation de qualité ancrée dans les valeurs de marocanité, d’excellence, d’ouverture sur le monde et de citoyenneté. Le Groupe Hayan conserve l’intégralité de la propriété et de l’exploitation du Groupe Scolaire Jacques Chirac.

Depuis 2019, le Groupe Hayan est partenaire de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) et collabore étroitement avec le Ministère de l’Éducation Nationale du Maroc. Cette collaboration vise à soutenir les ambitions de Sa Majesté le Roi pour garantir une éducation d’excellence accessible à tous les citoyens marocains.

L’émission obligataire a été soutenue par plusieurs prestataires de choix. WEADVISE a agi en tant que conseiller financier et placeur exclusif, Maleh Law Firm en tant que conseiller juridique, et le Cabinet Ouazzani en tant que notaire. Pendant la durée de l’émission, le Cabinet HDID et Associés sera le représentant de la masse des obligataires et CFG Bank le centralisateur de l’opération. SFM Conseil a apporté son accompagnement financier, FIDUMED a assuré le commissariat aux comptes, et OXEA FIDECOM a fourni des conseils en structuration des activités.

Ali Guedira, Directeur Général du Groupe Hayan, a exprimé sa gratitude envers tous les investisseurs institutionnels ayant participé à l’émission obligataire pour leur confiance. Il a également remercié les collaborateurs du Groupe pour leur dévouement et leur excellence, ainsi que les parents d’élèves pour leur soutien continu.