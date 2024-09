Inondations: les autorités à pied d’oeuvre pour rétablir la circulation dans les régions sinistrées

D’importants moyens ont été déployés en urgence par le ministère de l’Équipement et de l’Eau pour rétablir la circulation à la suite des inondations et des pluies torrentielles enregistrées dans certaines régions.

Dans un communiqué, le ministère indique que ses services ont déployé près de 200 personnes et 96 engins de terrassement dans les provinces et régions de Zagora, Ouarzazate, Tinghir, Tata, Midelt, Taroudant, Guelmim-Assa Zag, Figuig et Chichaoua.

Selon la même source, 22 routes ont été rouvertes, dimanche à 15h, dont 4 routes nationales, 7 routes régionales et 11 routes provinciales, tandis que les travaux se poursuivent, sans relâche, au niveau de 16 autres routes encore bloquées par les inondations.

La région de Tata, particulièrement touchée, fait l’objet d’une attention particulière et les équipes et les moyens d’intervention ont été renforcées, assure le ministère, qui continue de mobiliser tous les moyens humains et les divers équipements nécessaires pour débloquer au plus vite la circulation sur les différents tronçons routiers.