Catastrophes naturelles

Inondations: le Crédit Agricole au chevet des sinistrés

by Challenge
Suite aux intempéries ayant touché plusieurs régions du Royaume, le Crédit Agricole du Maroc annonce la mise en place d’un dispositif de soutien en faveur des populations et des agriculteurs des zones sinistrées, visant à atténuer l’impact des intempéries sur la capacité de production agricole et sur la relance économique locale.

Dans ce cadre, il déploiera un accompagnement de proximité, personnalisé au cas par cas, au profit des agriculteurs et autres clients, à travers l’ensemble de ses points de vente : banque classique et filiales (Tamwil el Fellah, ARDI Microfinance, Al Filahi Cash et Al Akhdar Bank sa filiale participative).

Le dispositif prévu se base sur trois axes essentiels :

– L’exonération immédiate par le CAM et son établissement de paiement AL FILAHI CASH (sa filiale à 100%) des frais de virement des mandats au profit des habitants des localités sinistrées et ce pendant les 2 mois à venir ;

Lire aussi | Inondations: le secteur bancaire se mobilise aux côtés des sinistrés

– La possibilité d’octroi, au cas par cas, de facilités de paiement aux clients du Groupe : agriculteurs et autres clients impactés par les intempéries ;

– La mobilisation des financements nécessaires pour assurer aux agriculteurs sinistrés une reprise de leur activité dès que possible et ce dans les meilleures conditions.

Le Crédit Agricole du Maroc entend ainsi appuyer la reprise progressive des activités dans ces régions afin de préserver les chaînes de valeur agricoles et toutes les activités économiques et, ce faisant, les revenus des populations concernées.

Il réaffirme également son engagement à s’inscrire dans les efforts nationaux déployés en soutien aux zones sinistrées, aux côtés de l’ensemble des acteurs de l’écosystème agricole et rural afin de renforcer la résilience de nos concitoyens face aux aléas climatiques.

