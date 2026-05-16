Skoda Kodiaq : une nouvelle version pour élargir son accessibilité au Maroc [Vidéo]

Commercialisé au Maroc depuis novembre 2024, la deuxième génération du Skoda Kodiaq s’est positionnée parmi les principaux modèles du segment des SUV familiaux, occupant en 2025 la deuxième place de la catégorie. Dans la continuité de cette dynamique, l’importateur de la marque tchèque dans le Royaume propose désormais une nouvelle version 4X2 plus accessible.

Esthétiquement, il reprend les codes stylistiques de la marque, marqué par des lignes robustes, une calandre élargie et des projecteurs LED de dernière génération. Son habitacle, plutôt spacieux, offre une finition soignée, des matériaux de bonne facture et une ergonomie pensée pour le confort des passagers. À même d’accueillir 7 personnes, avec un coffre pouvant atteindre 910 litres (en configuration 5 places), ce Kodiaq reste fidèle à sa vocation familiale. Par ailleurs, il intègre des équipements technologiques bien dans l’air du temps, tels qu’un système d’infodivertissement connecté, une instrumentation numérique et des aides à la conduite renforçant la sécurité.

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Sous le capot, on retrouve un 2,0 litres TDI de 150 chevaux, combinant performance et consommation optimisée. Le nouveau Skoda Kodiaq dans cette version 4X2 (en plus de la version 4X4) est proposé au Maroc à partir de 354 900 DH, un prix de lancement qui vise à élargir son accessibilité et à renforcer sa présence sur le marché national, dixit le staff de la marque. Rappelons qu’en 2025, Skoda Maroc a vendu plus de 6 300 véhicules, soit 3 % de parts de marché, ce qui lui a permis d’atteindre le 8ᵉ rang national. Cette progression s’appuie, toujours selon le staff, sur une stratégie de proximité, notamment grâce à son partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football.