Maroc : JAC Motors déploie une offre automobile variée

JAC Motors marque une nouvelle étape avec son implantation au Maroc. Le constructeur chinois propose une offre multi-segment destinée à répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers. Pour M-AUTOMOTIV, partenaire exclusif de la marque, cette arrivée s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les standards de la distribution automobile dans le Royaume.

Fort d’un héritage de plus de 60 ans et d’une présence dans plus de 130 pays, le constructeur international JAC Motors tisse sa toile au Maroc avec une offre multi-segment destinée aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Selon Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV, l’objectif du groupe est de contribuer à l’évolution des standards de la distribution automobile dans le Royaume. Cette ambition prend une nouvelle dimension avec le partenariat exclusif conclu avec JAC Motors, marque chinoise fondée en 1964 et reconnue à l’échelle internationale pour la robustesse et la rentabilité de ses véhicules utilitaires et poids lourds. «Avec JAC Motors, nous ne lançons pas simplement une marque ; nous introduisons un partenaire de confiance pour les acteurs économiques du pays», souligne-t-il.

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Toujours est-il que le déploiement de JAC Motors au Maroc repose sur une stratégie mixte, combinant l’importation de véhicules finis (CBU) et l’assemblage local (CKD), afin d’assurer une disponibilité optimale tout en soutenant l’industrie nationale. Dans le segment électrique, la marque introduit deux modèles phares : la citadine E30X, dotée d’une autonomie de 524 km et d’une garantie de huit ans sur la batterie, ainsi que le fourgon M3 EV, conçu pour la logistique verte et particulièrement adapté aux besoins du e-commerce et des flottes urbaines.

Pour les utilitaires et pick-up, JAC Motors propose les T8 et T8 PRO, qui allient puissance et confort, le mini bus Sunray, assemblé localement et offrant jusqu’à 17+1 places, ainsi que l’utilitaire compact X200, pensé pour la maniabilité urbaine et la réduction des coûts d’exploitation. Enfin, dans la catégorie des poids lourds, les modèles 9T et 18T, équipés de motorisations Cummins, se distinguent par leur robustesse et leur adaptation aux besoins du transport national et du secteur du BTP

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La présence du constructeur chinois s’accompagne d’un réseau de proximité bien spécifique. Justement, M-AUTOMOTIV précise disposer de points stratégiques, notamment à Derb Omar, au cœur de Casablanca, à Lissasfa, hub logistique majeur, ainsi qu’à Had Soualem, situé à la jonction des zones industrielles du Sud. Des implantations qui permettent d’assurer un service après-vente efficace, soutenu par des ateliers mobiles et une disponibilité renforcée des pièces de rechange. L’ensemble traduit, selon le staff de la marque, sa volonté de proposer une mobilité robuste et adaptée aux réalités du marché marocain.

Avec des garanties étendues (jusqu’à 8 ans sur les batteries et 4 ans sur les camions), des solutions de financement flexibles et une approche centrée sur l’innovation, JAC Motors et M-AUTOMOTIV entendent accompagner durablement la transition énergétique du Maroc.

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Quoi qu’il en soit, le lancement de JAC Motors dans le Royaume marque ainsi bien plus que l’arrivée d’une nouvelle marque : il incarne une ambition claire de soutenir le développement des acteurs économiques nationaux, d’accompagner la transition énergétique et de proposer une mobilité robuste, intelligente et résolument tournée vers l’avenir.