Le maestro Abdelwahab Doukkali nous quitte

Le grand chanteur et compositeur Abdelwahab Doukkali est décédé, vendredi à Casablanca à l’âge de 85 ans, ont indiqué des proches du défunt. La disparition de cette icône de la chanson marocaine au long et riche parcours artistique a suscité un grand émoi dans les milieux artistiques et populaires.

Né en 1941, Abdelwahab Doukkali, un des piliers de la musique classique marocaine et arabe, a débuté sa carrière artistique en 1957, avant d’enregistrer son premier album en 1959.

Le défunt a reçu de son vivant de nombreux prix et distinctions, dont le disque d’or pour sa chanson « Mana Illa Bachar », le grand prix du Festival de la chanson marocaine de Mohammedia en 1985 pour sa chanson « Kan ya makan », ainsi que le grand prix du Festival de la chanson marocaine de Marrakech, en 1993, pour la chanson « Agharo Alayki ».

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Honoré par le Vatican à deux reprises, feu Doukakli a également remporté le Grand Prix du Festival du Caire en 1997 pour sa chanson « Souk El Bacharia ».

Il a été élu meilleure personnalité du monde arabe pour l’année 1991, lors d’un sondage réalisé par le magazine « Al Majalla », publié par la société saoudienne des recherches.