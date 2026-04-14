Rabat: le SIEL s’attend à une édition de tous les records

La 31e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 1er au 10 mai à Rabat, célèbre le récit du voyage à travers le legs du voyageur marocain Ibn Battouta, avec une participation record de 61 pays et 891 exposants.

Le salon, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, connaîtra l’exposition de plus de 130.000 titres et de plus de 3 millions d’exemplaires, couvrant les différentes formes de création et de savoir, selon les données communiquées par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication lors d’une conférence de presse tenue mardi.

Cette édition, qui accueille la France comme invitée d’honneur, dans une démarche qui reflète la profondeur des liens et des affinités culturelles entre les deux pays, proposera un programme culturel riche comprenant plus de 204 activités, avec la participation de plus de 720 intervenants parmi les penseurs et créateurs, pour débattre des enjeux de la lecture et des évolutions des industries culturelles et créatives. Des hommages seront rendus à l’occasion plusieurs personnalités de premier plan.

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Placée sous le thème « Ibn Battouta et le récit du voyage », cette édition se distinguera par l’organisation de conférences spéciales consacrées à ce genre littéraire en hommage à ce grand voyageur, avec la présentation de documents et de manuscrits rares dévoilés pour la première fois, des expositions autour de cette personnalité universelle ainsi qu’une plateforme interactive permettant aux visiteurs une rencontre virtuelle avec Ibn Battouta, accompagnée de dessins, de cartes, d’installations artistiques, de sculptures contemporaines et d’une sélection de documentaires sur les plus grands voyages de l’Histoire.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le SIEL confirme sa place en tant que rendez-vous incontournable pour les professionnels du livre aux niveaux arabe et international, et reflète une conviction profonde quant au rôle des manifestations culturelles dans la promotion d’industries créatives ayant un impact réel sur les plans social et économique.

Le Salon de Rabat s’inscrit dans une complémentarité avec le Salon de Casablanca dédié à l’enfance et à la jeunesse, ainsi qu’avec le réseau des salons régionaux du livre, dans le but de créer une dynamique durable visant à rapprocher le livre d’un public plus large, a indiqué M. Bensaid.

Pour sa part, la directrice du Livre, des bibliothèques et des archives au département de la Culture et commissaire du salon, Ghizlane Drouss, a indiqué que cette manifestation proposera de nouvelles séquences consacrées à la célébration du centenaire de plusieurs écrivains, notamment Driss Chraïbi, la romancière Amina El Louh, le poète Badr Chaker Al-Sayyab et le philosophe Michel Foucault, ainsi que la commémoration du 900ᵉ anniversaire de la naissance du philosophe Ibn Rochd.

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Selon Mme Drous, les nouvelles activités comprendront également la célébration des figures marocaines les plus influentes de l’Histoire, telles que Fatima Al-Fihriya, Ibn Tofail, Ibn Zohr, Lissan Addine Ibn Al-Khatib et Zaynab Al-Nafzawiyya.

Le salon rendra également hommage à des écrivains internationaux ayant vécu au Maroc ou puisé dans sa culture, à l’image de Paul Bowles, Juan Goytisolo et Tennessee Williams, a-t-elle ajouté.

Les enfants auront droit à des activités intenses lors de cette édition qui leur consacre un espace d’animation autour du slogan « dialogue entre Ibn Battouta et le Petit Prince », personnage inventé par Antoine de Saint-Exupéry, a fait savoir la responsable, ajoutant que l’espace propose des ateliers culturels et créatifs qui aiguisent la curiosité des petits pèlerins du Salon et stimulent leur imagination.

Le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) consacre l’ouverture sur de nouveaux espaces culturels en Afrique, particulièrement l’Afrique lusophone, hispanophone et anglophone, a-t-elle renchéri.

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Rabat devient ainsi un carrefour mondial de la culture et de l’industrie du savoir avec le lancement de « Rabat capitale mondiale du livre pour l’année 2026 » à partir du 24 avril et l’organisation de la 31e édition du SIEL.

Les grands axes de l’édition actuelle du SIEL ont été présentés en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Azzedine El Midaoui, de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, du directeur du bureau régional de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, Charaf Ahmimed, de la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni et du président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi.