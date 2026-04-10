Challenge N° 1009 • Du 10 au 16 avril 2026

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Akhannouch en Égypte
Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, DG de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc
Akhannouch en Égypte
Rabat et Le Caire entretiennent la flamme
GRANDE INTERVIEW
Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, DG de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc
« ADM : le pari de l’excellence au service des usagers »
ACTUALITÉ
- Pétrole et gaz — Hausse des prix mais aussi des recettes fiscales
- Législation — Stop aux spoliations immobilières !
- Brèves Politique
INTERVIEWS
- Idriss Chefchaouni, Fondateur de Choufli
- Amine Ghaiti, Co-fondateur de ReLab.ma
RETRAITE
Un système de retraite pensé pour une démographie qui n’existe plus
ENTREPRISES & MARCHÉS
- Souveraineté énergétique — La nouvelle bataille de la compétitivité industrielle marocaine
- Smartphones reconditionnés — Comment ReLab.ma compte structurer un marché à fort potentiel
- Podcast — The Challengers, le podcast qui révèle l’envers du succès
- Franchise Exhibition Morocco — Le Maroc accélère pour devenir le hub africain de la franchise
- WeTaxi — La startup Tripass digitalise le taxi aéroportuaire au Maroc
- Morocco Fashion Style & Tex — Une ouverture sous le signe de la création et du rayonnement
- Tourisme médical — Turquie en modèle, Maroc en ambition
AUTOMOBILE
- BAIC élargit sa gamme avec le SUV BJ30e hybride
- XPENG inaugure son premier showroom au Maroc
- Le nouveau Toyota C-HR officiellement lancé au Maroc
- 11ème Édition du RIDUGE — Entre performance et engagement social
MAGAZINE
- International — Nous sommes tous Palestiniens !
- Brèves Culture