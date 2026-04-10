Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Germain Bahri: l’ambition de Zazu «est de devenir la banque digitale de référence pour les entrepreneurs marocains»
ONCF: un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025, une première
Challenge N° 1009 • Du 10 au 16 avril 2026
Sahara: le Mali annonce le retrait de sa reconnaissance de la pseudo « rasd »
Capital humain: le gisement de croissance que le Maroc ignore
Hausse du carburant: le Conseil de la concurrence entre dans la danse
«My Chance»: une initiative dédiée à l’insertion des jeunes NEET
Médicament: des règles obligatoires en matière de «publicité»
Sa Majesté le Roi préside à Rabat un Conseil des ministres
InsurTech Maroc: le plaidoyer de la BAD…
Home Challenge en version PDFSommaireChallenge N° 1009 • Du 10 au 16 avril 2026
Sommaire

Challenge N° 1009 • Du 10 au 16 avril 2026

by Challenge
written by Challenge

Akhannouch en Égypte
Rabat et Le Caire entretiennent la flamme

GRANDE INTERVIEW

Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, DG de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc
« ADM : le pari de l’excellence au service des usagers »

ACTUALITÉ

  • Pétrole et gaz — Hausse des prix mais aussi des recettes fiscales
  • Législation — Stop aux spoliations immobilières !
  • Brèves Politique

INTERVIEWS

  • Idriss Chefchaouni, Fondateur de Choufli
  • Amine Ghaiti, Co-fondateur de ReLab.ma

RETRAITE

Un système de retraite pensé pour une démographie qui n’existe plus

ENTREPRISES & MARCHÉS

  • Souveraineté énergétique — La nouvelle bataille de la compétitivité industrielle marocaine
  • Smartphones reconditionnés — Comment ReLab.ma compte structurer un marché à fort potentiel
  • Podcast — The Challengers, le podcast qui révèle l’envers du succès
  • Franchise Exhibition Morocco — Le Maroc accélère pour devenir le hub africain de la franchise
  • WeTaxi — La startup Tripass digitalise le taxi aéroportuaire au Maroc
  • Morocco Fashion Style & Tex — Une ouverture sous le signe de la création et du rayonnement
  • Tourisme médical — Turquie en modèle, Maroc en ambition

AUTOMOBILE

  • BAIC élargit sa gamme avec le SUV BJ30e hybride
  • XPENG inaugure son premier showroom au Maroc
  • Le nouveau Toyota C-HR officiellement lancé au Maroc
  • 11ème Édition du RIDUGE — Entre performance et engagement social

MAGAZINE

  • International — Nous sommes tous Palestiniens !
  • Brèves Culture

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