ONCF: un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025, une première

Au terme de l’exercice 2025, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a réalisé, pour la première fois, un chiffre d’affaires dépassant les 5 milliards de dirhams (MMDH), grâce à une dynamique de croissance soutenue de l’ensemble de ses activités stratégiques.

L’activité voyageurs a, ainsi, poursuivi sa trajectoire ascendante avec 55,6 millions de personnes ayant choisi le train pour leurs déplacements, ce qui s’est traduit par un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dirhams (+5%), a indiqué le Directeur général Rabie Khlie dans un exposé devant le Conseil d’administration, tenu jeudi 9 avril à Rabat.

Pour son 7e anniversaire, Al Boraq, premier train à grande vitesse du continent africain, a transporté 5,6 millions de voyageurs et réalisé un chiffre d’affaires de 848 millions de dirhams (MDH), consolidant sa position comme icone de la mobilité moderne au Maroc.

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Le chiffre d’affaires de l’activité marchandises a atteint 744 MDH, marquant une croissance de 6% par rapport à l’année précédente. Cette performance, principalement due à la bonne dynamique du transport des conteneurs et des produits énergétiques, a porté sur un volume global de 9 millions de tonnes, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente.

Le transport des phosphates a connu un véritable rebond, dépassant les 14,2 millions de tonnes, ce qui représente une progression de plus de 12% par rapport à l’année précédente, et a généré un chiffre d’affaires de 1,245 milliard de dirhams représentant une hausse de 10%.

L’ONCF a, par ailleurs, continué à optimiser ses charges d’exploitation, propulsant son EBITDA à 2,173 milliards de dirhams en 2025, contre 1,949 milliard de dirhams en 2024.

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A souligner que l’année 2025 marque le retour de l’Office à un résultat d’exploitation positif. L’ONCF est désormais capable d’absorber intégralement les charges d’amortissement des infrastructures. Excluant ces amortissements, le résultat d’exploitation serait positif de 1,3 milliard de dirhams.

De même, en neutralisant l’ensemble des charges de capital liées aux infrastructures, le résultat net atteint près de 878 millions de dirhams, reflétant fidèlement la performance opérationnelle de l’ONCF en tant qu’acteur majeur du transport ferroviaire.

L’ONCF a, en outre, confirmé sa trajectoire de performance durable avec l’élaboration d’une nouvelle stratégie ESG à l’horizon 2030, visant à structurer l’ensemble de ses actions autour des enjeux de durabilité. Cette démarche s’accompagne de l’obtention de la certification ISO 37001 relative au système de management anti-corruption, illustrant l’engagement ferme de l’Office en matière d’éthique et de transparence.

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Par ailleurs, l’année 2025 s’est également distinguée par la conclusion de trois grands marchés portant sur le programme d’acquisition de 168 rames de nouvelle génération, destiné à accompagner la croissance du trafic et à renforcer durablement la qualité du service offerte aux voyageurs, a rappelé M. Khlie, lors de cette réunion présidée par Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique.

L’exposé a mis en avant le déploiement d’un dispositif inédit pour accompagner la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’ouverture de la gare de Rabat Riad, conjuguée à la mise en place d’arrêts exceptionnels à la gare de Sidi Brahim à Marrakech, ainsi que la mobilisation plus de 250 trains supplémentaires dans le cadre d’un dispositif de transport dédié, ont permis de transporter plus de 250 000 supporters entre les villes hôtes.