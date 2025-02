ONCF : trois entreprises remportent le marché de 168 trains pour 29 milliards de dirhams

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé, mercredi, avoir finalisé l’attribution des marchés relatifs à son programme d’acquisition de nouveaux trains, pour une enveloppe globale de 29 milliards de dirhams (MMDH), et ce dans le cadre de son nouveau cycle de développement à horizon 2030.

Ce programme d’acquisition de 168 trains nouvelle génération vise d’une part à renouveler la flotte existante de l’ONCF, et d’autre part à accompagner la croissance du trafic ainsi que les projets de développement initiés à l’horizon 2030, notamment l’extension de la ligne à Grande Vitesse de Kénitra à Marrakech, et le développement de nouveaux services ferroviaires de proximité type “RER” dans les principales régions du Royaume, indique l’Office dans une communication sur son site.

L’attribution des marchés d’acquisition de trains intervient à l’issue d’un processus concurrentiel, mené il y a plus d’une année sous forme d’un dialogue compétitif avec les principaux constructeurs de l’industrie ferroviaire mondiale, poursuit la même source. Ainsi, trois marchés ont été attribués aux entreprises ayant formulé les offres les mieux disantes et économiquement les plus avantageuses, à savoir le marché relatif à l’acquisition de 18 Trains Grande Vitesse, qui a été attribué au groupement constitué de la société Française ALSTOM Transport S.A et d’ALSTOM Railways Maroc.

Le marché relatif à l’acquisition de 40 Trains Intervilles a été octroyé à la société Espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), alors que le marché relatif à l’acquisition de 110 Trains RER (Trains Navette Rapides et Métropolitain), a été attribué à la société Sud-Coréenne Hyundai Rotem.

Conformément aux exigences de l’ONCF, ces marchés sont assortis d’engagements de compensation industrielle avec le développement d’activités industrielles au Maroc en accompagnement de l’écosystème industriel ferroviaire national, y compris la mise en place d’une usine locale de fabrication de trains de proximité dans la perspective de développer l’ambition export des trains à moyen et long terme.

Par ailleurs, l’ONCF et les constructeurs choisis vont conclure des partenariats de maintenance des trains acquis sur une période pluriannuelle. L’attribution de ces marchés a également été accompagnée par la mobilisation de financements très concessionnels par les partenaires des pays d’origine, couvrant l’intégralité du montant des marchés.

L’engagement de l’ONCF et de ses partenaires retenus permet d’entrevoir de belles perspectives de développement industriel, tout en confortant la place du ferroviaire comme épine dorsale de la mobilité durable, permettant ainsi de contribuer à la réussite de la co-organisation de la coupe du monde 2030 par le Royaume avec l’Espagne et le Portugal.