Maroc Telecom améliore son chiffre d’affaires à fin mars

Au terme du premier trimestre 2026, Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires consolidé de 9.327 millions de dirhams, en hausse de 5%, porté par la performance des filiales Moov Africa et la stabilisation au Maroc.

De manière générale, le premier trimestre 2026 confirme la dynamique engagée par le Groupe Maroc Telecom, qui précise, dans un communiqué, que l’accroissement de la base clients et l’adaptation des offres et services lui permettent de poursuivre «sa trajectoire de croissance, d’excellence opérationnelle et de discipline financière».

La politique d’investissement soutenue dans les infrastructures Très Haut Débit Mobile et Fixe, au Maroc comme en Afrique subsaharienne, renforce durablement la qualité des réseaux et des services. Parallèlement, la maîtrise des coûts permet de maintenir une profitabilité élevée au Maroc et dans les filiales.

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Résultats consolidés

• Parc: le nombre de clients du Groupe atteint plus de 76 millions à fin mars 2026, en hausse de 1,8% sur un an, soutenu par la croissance de 3,9% des parcs des filiales Moov Africa qui compense la baisse du parc au Maroc (-3,3%).

• Chiffre d’affaires: un chiffre d’affaires consolidé de 9.327 millions de dirhams (+5%), porté par la performance des filiales Moov Africa (+8,5%) et la stabilisation au Maroc (+0,7). Au Maroc, la hausse de la Data Mobile et de la Data Fixe, tirée par l’expansion du parc FTTH compensent la baisse de la voix et de l’ADSL. Dans les filiales, la croissance du nombre d’utilisateurs et du chiffre d’affaires de la Data Mobile, de la Data Fixe et des services Mobile Money, compensent la baisse de la voix et des revenus de l’entrant international.

• Résultat opérationnel avant amortissements: le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du groupe Maroc Telecom atteint 4.660 millions de dirhams, en progression de 6,1%. Le taux de marge d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 50,0%, en amélioration de 0,5 pt.

• Résultat opérationnel: le résultat opérationnel (EBITA) consolidé du Groupe s’établit à 2.748 millions de dirhams, en hausse de 4,1%. La marge d’exploitation baisse de 0,3 pt pour atteindre 29,5%.

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• Résultat Net Part du Groupe: le Résultat Net Part du Groupe atteint 1.304 millions de dirhams, en baisse de 3,4% en comparaison au premier trimestre 2025, principalement impacté par la contribution sociale de solidarité (CSS). Hors CSS, le RNPG ressort en amélioration de 3,3%.

• Cash Flow: les flux nets de trésorerie opérationnels s’établissent à 2.265 millions de dirhams, en amélioration de 13,8% par rapport à la même période de 2025, sous les effets de la hausse de l’EBITDA.

La situation au Maroc

Les activités domestiques s’établissent à 4.581 millions de dirhams, du fait de la hausse conjointe des revenus Mobile et Fixe qui profitent toujours de l’engouement pour la Data.

Le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ressort à 2.460 millions de dirhams, en amélioration de 2%, portée par la progression de la marge brute, qui a plus que compensé la hausse des coûts opérationnels. La marge d’EBITDA est en hausse de 0,6 pt pour s’établir au niveau élevé de 53,7%.

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Le résultat opérationnel (EBITA) s’élève à 1.638 millions de dirhams, en croissance de 2% en corrélation avec la hausse de l’EBITDA. La marge d’EBITA progresse de 0,4 pt sur une année, pour se situer à 35,8%.

Au 31 mars 2026, les flux nets de trésorerie opérationnels au Maroc sont en baisse de 5,5% pour atteindre 1.479 millions de dirhams, en raison notamment du paiement, au cours du T1 2026, d’une partie des équipements liés à la 5G.

Des filiales performantes

Malgré un environnement concurrentiel et réglementaire difficile, les activités du Groupe à l’international réalisent un chiffre d’affaires de 5.027 millions de dirhams, porté notamment par la croissance de la Data Mobile, de la Data Fixe et les activités du Mobile Money qui compensent la baisse de la voix et des revenus de l’entrant international.

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Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) s’améliore de 11,2%, pour s’établir à 2.199 millions de dirhams, grâce à l’amélioration du taux de marge brute (+0,3 pt) et la maîtrise des coûts opérationnels. Le taux de marge d’EBITDA s’établit à 43,8%, en amélioration de 1,1 pt.

Le résultat opérationnel (EBITA) ressort à 1.110 millions de dirhams, en hausse de 7,4%, porté par la progression de l’EBITDA, malgré l’augmentation de la charge d’amortissement liée aux investissements soutenus réalisés au cours des dernières années.

Les flux nets de trésorerie opérationnels ressortent à 786 millions de dirhams, en progression de 85,1%, grâce à la croissance de la capacité d’autofinancement, ayant plus que compensé la hausse des investissements hors licences et fréquences.