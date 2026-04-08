Souveraineté numérique: dialogue stratégique entre Maroc Telecom et la Commission européenne

En marge du GITEX Africa 2026, Mohamed Benchaaboun, CEO du Groupe Maroc Telecom, a tenu une réunion de haut niveau avec Henna Virkkunen, Vice-Présidente Exécutive de la Commission européenne, Commissaire en charge de la Souveraineté Technologique, de la Sécurité et de la Démocratie.

Cette rencontre a été l’occasion d’un dialogue approfondi sur les enjeux de la souveraineté numérique, thématique au cœur des stratégies digitales aussi bien de l’Union européenne que des pays africains. Les échanges ont porté sur la sécurisation des infrastructures numériques critiques, la gouvernance des données, la cybersécurité et les conditions d’un développement technologique souverain et durable.

La souveraineté numérique constitue aujourd’hui un axe stratégique majeur pour le Groupe Maroc Telecom comme pour l’Union Européenne à travers le Digital Network Act. En tant qu’opérateur de référence au Maroc et en Afrique, le Groupe est au cœur des enjeux liés à la sécurisation des infrastructures de télécommunications, à la maîtrise des flux de données et au développement d’un écosystème numérique ancré dans les territoires qu’il dessert. Les investissements continus dans les réseaux de nouvelle génération, les infrastructures cloud et la cybersécurité traduisent cette ambition de bâtir un numérique souverain, résilient et au service du développement économique de l’Afrique.

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Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération entre l’Union Européenne et l’Afrique sur les questions numériques, à l’heure où les deux continents partagent des défis communs : sécuriser leurs infrastructures face aux menaces cybernétiques croissantes, garantir la protection des données de leurs citoyens et construire des alternatives technologiques crédibles face à la concentration des acteurs mondiaux du numérique.

« La souveraineté numérique n’est pas un concept abstrait. Pour Maroc Telecom, c’est une responsabilité concrète, au quotidien. Nous déployons des infrastructures critiques qui connectent des dizaines de millions de personnes au Maroc et en Afrique », a déclaré M. Benchaaboun, cité dans un communiqué de l’opérateur historique.

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Et de poursuivre : « Sécuriser ces infrastructures, maîtriser les données qui y transitent, et garantir la résilience de nos réseaux face aux menaces de toute nature : voilà ce que signifie la souveraineté numérique pour nous. Notre rencontre avec Madame Virkkunen a confirmé que sur ces sujets, l’Union Européenne et l’Afrique ont non seulement des intérêts convergents, mais aussi une capacité réelle à construire ensemble des réponses à la hauteur des enjeux ».