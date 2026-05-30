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Automobile

Auto Hall : un premier trimestre 2026 sous le signe de la performance

by David Jérémie
written by David Jérémie

Le Groupe Auto Hall a publié ses résultats trimestriels arrêtés au 31 mars 2026, faisant état d’une croissance soutenue et d’une performance supérieure à celle du marché automobile marocain.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi à 1 621 MDH, en progression de 30,2% par rapport à la même période en 2025 (1 245 MDH), peut-on lire sur un communiqué diffusé par l’entreprise. Le chiffre d’affaires social a également enregistré une hausse de 28,2%, atteignant 1 212 MDH. Une évolution qui témoigne de la solidité du portefeuille de marques et de la pertinence des orientations stratégiques mises en œuvre depuis 2025, dixit le Groupe. Du reste, le volume global de ventes a atteint 6 432 unités, soit une croissance de 27,9%.

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Les véhicules neufs constituent l’essentiel de cette dynamique, avec 6 141 unités écoulées, en hausse de 31,9%. Alors que le marché automobile marocain a progressé de 22,3% au T1 2026, Auto Hall a affiché une croissance supérieure de 27,5% sur les segments VP/VUL. Cette dynamique a permis au Groupe de renforcer sa part de marché consolidée, passée de 9,6% à 10,1% en un an.

Concrètement, la part de marché des véhicules particuliers (VP) s’est établie à 7,0%, contre 6,6% un an plus tôt. Dans le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), le Groupe souligne confirmer son leadership, atteignant 33,0% de part de marché, contre 31,5% en 2025. Enfin, en combinant les segments VP et VUL, Auto Hall a porté sa part de marché totale à 10,1%, contre 9,6% un an auparavant.

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«Un premier trimestre 2026 qui confirme la dynamique de transformation et de croissance du Groupe Auto Hall. Avec une progression de +30,2% du chiffre d’affaires consolidé à 1,62 MMDH et une hausse de +31,9% des volumes de ventes de véhicules neufs, Auto Hall surperforme le marché automobile marocain au T1 2026», indique sur sa page LinkedIn Achraf Hajjaji. Et le directeur général du Groupe Auto Halld’ajouter : «cette performance reflète la solidité de notre portefeuille de marques, l’engagement de nos équipes et la pertinence de notre feuille de route stratégique, portée par l’excellence opérationnelle, l’innovation et l’expérience client».

Selon le communiqué d’Auto Hall, les perspectives pour l’année 2026 s’inscrivent dans la continuité : excellence opérationnelle, transformation digitale, amélioration de l’expérience client et rentabilité durable. Fort de cette trajectoire, le Groupe entend consolider son rôle de leader du secteur automobile marocain et poursuivre son expansion sur les segments émergents.

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