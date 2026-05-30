Edgar Morin, philosophe de la «pensée complexe», s’est éteint

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin, figure majeure de la pensée contemporaine et théoricien du concept de la «pensée complexe», est décédé vendredi à l’âge de 104 ans, ont annoncé plusieurs médias français. Auteur prolifique, il laisse une œuvre considérable composée de plus d’une centaine d’ouvrages traduits dans de nombreuses langues.

Ses travaux, souvent en rupture avec la sociologie classique, se définissent comme «une réflexion sur l’Homme à partir des données de la science». Né en 1921 à Paris, Morin s’engage très tôt dans la vie politique et intellectuelle. Membre du Parti communiste français en 1942, il participe à la Résistance contre l’occupation nazie avant d’être exclu pour ses critiques de la ligne stalinienne. Recruté ensuite au CNRS, il développe une approche novatrice en sociologie, explorant des thèmes tels que la culture de masse, le cinéma ou la mode.

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Souhaitant relier les disciplines scientifiques et promouvoir la transdisciplinarité, il contribue à la création du Centre international d’études de biologie et d’anthropologie fondamentale, affirmant sa volonté de croiser les savoirs. Penseur engagé, Edgar Morin s’est exprimé contre la montée de l’extrême droite en Europe et a régulièrement appelé les pays africains à préserver leur identité culturelle. Sa stature d’intellectuel «universel» et son œuvre multidimensionnelle marquent durablement la pensée contemporaine.

Faut-il souligner que le philosophe entretenait également des liens particuliers avec le Maroc. Invité d’honneur du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) en février 2024, il y avait salué la politique d’ouverture du Royaume envers l’Afrique, insistant sur l’importance du volet culturel dans les relations entre le Maroc et le continent.

A noter que Morin partageait sa vie entre Paris et Marrakech, où il résidait régulièrement. Il y trouvait un cadre propice à la réflexion et à la sérénité, évoquant la lumière et la douceur méditerranéenne comme sources d’inspiration.