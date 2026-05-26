Mondial-2026: Ouahbi dévoile la liste des Lions de l’Atlas

L’entraineur de l’équipe nationale Mohamed Ouahbi a dévoilé, mardi 26 mai, la liste finale des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 de football, qui sera organisée conjointement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Voici la liste des Lions de l’Atlas qui évolueront au Groupe C aux côtés du Brésil, de l’Ecosse et de Haïti :
Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti
Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Mohamed Belammari, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop
Milieux : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Chemsdine Talbi, Abde Ezzalzouli
Attaquants : Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni-Echghouyab