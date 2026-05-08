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Mondial 2026: Maroc-Brésil se jouera sur une pelouse spéciale

by Challenge
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Capture d'écran

Le prestigieux MetLife Stadium, rebaptisé pour le Mondial New York New Jersey Stadium, se dote d’une nouvelle pelouse pour accueillir les matches de la Coupe du Monde 2026 (11 juin – 19 juillet), dont la finale et Maroc-Brésil. L’antre des New York Jets (NFL) se met, enfin, au gazon naturel pour répondre aux normes FIFA.

Cette pelouse, fruit de recherches minutieuses afin de satisfaire aux exigences de la compétition, a été cultivée pendant des mois avant d’être transportée à travers les Etats-Unis jusqu’au stade de la finale, dans le New Jersey. Et ce sont les Lions de l’Atlas et les Auriverde qui auront l’honneur de la fouler en premiers, le 13 juin pour l’ouverture des matches du Groupe C.

« Il est tout à fait normal que les meilleurs joueurs de la planète bénéficient du meilleur gazon au monde, et c’est ce que nous essayons d’obtenir », a déclaré David Graham, responsable principal des terrains de la FIFA.

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David Graham a affirmé que ce gazon, cultivé en Caroline du Nord puis testé dans un stade couvert dédié dans le Tennessee, permettait de garantir qu’il soit conforme aux normes requises.

A peine posée en dizaines de plaques rectangulaires assemblées grâce à un engin ressemblant à une machine à coudre, cette pelouse faisait déjà jeudi l’objet des plus grands soins prodigués par une équipe d’ouvriers.

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Ce gazon naturel remplacera le temps du Mondial celui artificiel sur lequel jouent habituellement les équipes de football américain de la NFL. Cet or vert repose sur un lit de sable de 45 centimètres d’épaisseur et est doté de son propre système de ventilation et d’irrigation.

Le New York New Jersey Stadium (ex-MetLife Stadium), d’une capacité de 82.500 places, est l’un des 16 stades du Mondial-2026, co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. La finale y aura lieu le dimanche 19 juillet.

Challenge (Avec AFP)

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