Coupe du Monde: les équipes qualifiées toucheront plus d’argent

Au terme de sa réunion, tenue mardi 28 avril, dans la ville canadienne de Vancouver, le Conseil de la FIFA a décidé d’augmenter de 15% les sommes qui seront distribuées aux 48 équipes qualifiées à la Coupe du Monde 2026, avec une enveloppe globale de 871 millions de dollars au lieu des 727 millions promis initialement.

Chaque équipe recevra, ainsi, une aide à la préparation portée à 2,5 millions de dollars, contre 1,5 million initialement. Les primes de qualification passeront également de 9 millions à 10 millions de dollars. La FIFA a précisé que les contributions supplémentaires comprendraient des subventions pour les frais de délégation et une augmentation du nombre de billets alloués aux équipes, pour un total de plus de 16 millions de dollars.

« La FIFA est fière de connaître une santé financière inédite, qui nous permet d’aider nos associations membres comme jamais », a déclaré le président Gianni Infantino, alors que l’organisation prévoit des recettes de 13 milliards de dollars pour son cycle de quatre ans qui s’achève avec cette compétition.

Lire aussi | Mondial 2026: les derniers billets bientôt en vente

Le prize money du tournoi avait déjà été revu à la hausse de 50% par rapport à celui distribué au Qatar en 2022. Le vainqueur du Mondial 2026 repartira ainsi de la finale à New York le 19 juillet avec 50 millions de dollars.

Prenant en considération le format élargi de la Coupe du Monde 2026, qui prévoit un tour supplémentaire lors de la phase à élimination directe, le Conseil a également approuvé une modification du Règlement du Mondial 2026, qui prévoit que les cartons jaunes uniques reçus au cours de la compétition finale seront annulés à l’issue de la phase de groupes puis des quarts de finale.

Conformément aux Statuts de la FIFA et à la réglementation en vigueur, il a été confirmé que l’élection du Président de la FIFA pour le mandat 2027-2031 se tiendra lors du 77e Congrès de l’instance, prévu en 2027. La période électorale débutera le 30 avril 2026.

Lire aussi | FRMF: la décision sur la finale Maroc-Sénégal «va dans le sens du respect des règles»

Le Conseil de la FIFA a également approuvé à l’unanimité la mise en place d’un processus de consultation, auprès de toutes les parties prenantes concernées, portant sur une obligation réglementaire imposant aux équipes premières des clubs d’aligner systématiquement au moins un joueur issu des catégories U-20 ou U-21 de son centre de formation, en vue de soumettre cette proposition au Conseil de la FIFA l’an prochain.

Peu avant la tenue du Conseil de la FIFA, l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé, à l’unanimité, deux amendements aux Lois du Jeu proposés par la FIFA afin de lutter contre les « comportements discriminatoires et inappropriés », prévoyant notamment que toute équipe qui provoque l’arrêt définitif d’un match sera déclarée « perdante par forfait ».