Ouahbi dévoile sa première liste, plusieurs nouveaux venus

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a convoqué, jeudi, 28 joueurs afin de prendre part aux prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas, prévus fin mars contre l’Équateur et le Paraguay.

Cette liste, annoncée lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football, est marquée notamment par la présence de plusieurs nouveaux venus, à l’image de Redouane Halhal, sociétaire du KV Malines, Issa Diop, défenseur de Fulham, Samir El Mourabet, milieu de Strasbourg, et Mohamed Rabie Hrimat, capitaine de l’AS FAR, ainsi que les champions du monde U20 Ismaël Baouf, Yassir Zabiri et Yassine Gessime.

Les Lions de l’Atlas disputeront deux matchs amicaux, respectivement face à l’Équateur, à Madrid, et au Paraguay, à Lens, les 27 et 31 mars, dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe du Monde 2026. Le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti.

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Voici la liste des joueurs convoqués :

– Gardiens de but : El Mehdi Benabid, Yassine Bounou et El Mehdi Al Harrar.

– Défenseurs : Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Issa Diop, Ismaël Baouf, Abdelhamid Aït Boudlal, Redouane Halhal, Chadi Riad, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine et Noussair Mazraoui.

– Milieux de terrain : Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari, Bilal El Khannouss, Samir El Mourabet, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline et Mohamed Rabie Hrimate.

– Attaquants : Brahim Díaz, Yassine Gessime, Ayoub El Kaabi, Yassir Zabiri, Soufiane Rahimi, Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi et Amine Adli.