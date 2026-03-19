Badia Bitar, CEO palais El Miria et Présidente AFEM Marrakech-Safi

À Marrakech, son sourire est aussi connu que son engagement. Badia Bitar, CEO du Palais El Miria et présidente de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises (section Marrakech-Safi), incarne une génération de femmes leaders pour qui l’entrepreneuriat rime avec responsabilité et transmission.

Titulaire d’un baccalauréat scientifique, elle poursuit d’abord des études en laboratoire de biologie à l’Université. Animée par une volonté affirmée de s’ouvrir au monde de l’entrepreneuriat et de consolider ses compétences en développement et en gestion d’entreprises, elle choisit ensuite de poursuivre sa formation en France, où elle obtient un diplôme en entrepreneuriat et management à l’École de Delme.

De retour au Maroc, elle entame sa carrière au laboratoire de la Faculté des Sciences Semlalia à Marrakech. Elle y exerce d’abord comme assistante aux travaux pratiques avant de devenir enseignante de TP en biologie. Une première expérience académique qui lui permet de forger rigueur, méthode et sens de la discipline, des qualités qui marqueront la suite de son parcours professionnel.

En 1986, elle amorce un tournant audacieux en se lançant dans la haute couture. Pendant vingt ans, elle gère un atelier, développant un savoir-faire artisanal et une connaissance fine du marché. L’engagement familial, valeur cardinale chez elle, la conduit ensuite à rejoindre son frère pour contribuer à la transformation du laboratoire Ircos Maroc en entreprise dermo-cosmétologique. En 2005, elle crée sa propre marque, avant de lancer une société spécialisée dans le packaging de produits cosmétiques, consolidant ainsi son ancrage industriel.

Attachée à sa ville natale, elle investit également le secteur touristique. En 2013, elle fonde une entreprise hôtelière qui met en valeur le patrimoine artisanal et culturel de Marrakech. Cette initiative lui vaut le Prix TripAdvisor 2015, consacrant la qualité de son établissement et son sens du détail.

Son engagement dépasse cependant la sphère économique. Militante convaincue pour l’égalité des genres et l’autonomisation des jeunes, elle accède en 2017 à la présidence de l’Association régionale Marrakech-Safi, puis devient première vice-présidente de la CGEM Marrakech-Safi. Elle est également vice-présidente de la Fédération des entreprises de l’artisanat (FEA) et vice-présidente nationale de l’AFEM chargée des régions.

Pour Badia Bitar, la place de la femme marocaine n’est plus une projection mais une réalité en construction, portée par les réformes engagées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette dynamique crée de la valeur, génère de l’emploi et participe au développement économique et social du pays. Mais le défi demeure celui des mentalités : accès équitable au financement, reconnaissance pleine et entière des compétences. « La femme marocaine ne demande pas un privilège, elle demande les moyens d’exprimer pleinement son potentiel », affirme-t-elle, convaincue qu’aucun développement n’est durable sans inclusion.

Son actualité reflète son engagement : concret et résolument tourné vers l’avenir. Avec l’AFEM Marrakech-Safi, elle porte un projet phare qui lui tient particulièrement à cœur : la création de deux incubateurs en partenariat avec les institutions publiques, le Centre régional d’investissement et l’INDH. Le premier est destiné aux petites entreprises, aux coopératives et aux femmes exerçant de petits métiers en quête d’indépendance. Le second se concentre sur les porteuses de projets et les startups innovantes. Le foncier nécessaire à la réalisation de ces incubateurs est déjà mobilisé, marquant une étape décisive dans le soutien à l’entrepreneuriat féminin et à l’innovation dans la région.

Entre industrie, tourisme et action associative, Badia Bitar trace un parcours pluriel, bientôt consigné dans un ouvrage autobiographique intitulé « Laissez-moi vous dire… ». Un récit annoncé comme un retour sincère sur ses ambitions, ses obstacles et les convictions qui ont fait d’elle une figure inspirante du leadership féminin marocain.