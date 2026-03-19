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Spécial 8 mars 2026

Zineb Bouayad, Directrice générale de Next House Group

by Challenge
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À 40 ans, Zineb Bouayad s’impose comme l’une des figures du leadership féminin marocain qui conjuguent excellence académique, rigueur financière et vision stratégique. Forte de 17 années d’expérience, elle a occupé des fonctions stratégiques au sein de grandes institutions de renom, développant une expertise reconnue dans la structuration financière, la gouvernance et la transformation des organisations. Son parcours reflète une trajectoire construite avec méthode, où chaque étape vient renforcer une vision globale de la performance et de la création de valeur durable.

Diplômée de l’Université Paris Dauphine (Master 2 Finance – Gestion d’Actifs), elle débute sa carrière à Paris chez PricewaterhouseCoopers, où elle accompagne de grands acteurs immobiliers européens en audit et en conseil. Cette première expérience au sein d’un cabinet international de référence lui permet de se confronter aux standards les plus exigeants en matière d’analyse financière, de contrôle et de gouvernance. Elle y développe une compréhension approfondie des mécanismes de structuration des actifs, tout en consolidant une approche rigoureuse de l’évaluation des risques et de la performance.

Elle poursuit ensuite son parcours dans la gestion d’actifs, renforçant son expertise dans l’analyse stratégique et le pilotage d’investissements. Mais au-delà de la trajectoire internationale, elle fait le choix de revenir au Maroc, animée par la volonté de contribuer à la structuration et à la professionnalisation d’un secteur clé de l’économie nationale. Ce retour s’inscrit dans une dynamique de transmission et d’engagement, avec l’ambition de mettre au service du marché marocain les compétences acquises dans des environnements internationaux exigeants.

Aujourd’hui, elle ouvre un nouveau chapitre en prenant la direction générale de Next House Group. Sa feuille de route est claire : renforcer la gouvernance, structurer une croissance durable et accompagner la transformation du groupe dans un marché immobilier en pleine mutation. Dans un contexte marqué par l’évolution des attentes des investisseurs, la transformation des modèles de financement et l’exigence accrue de transparence, sa mission consiste à consolider les fondamentaux du groupe tout en préparant les prochaines étapes de son développement.

Cette nomination traduit un choix stratégique fort : celui d’un leadership orienté performance, modernisation des processus et création de valeur pérenne. À la tête de Next House Group, Zineb Bouayad entend inscrire l’entreprise dans une dynamique de structuration et d’innovation, tout en renforçant son positionnement dans un secteur où la qualité de la gouvernance et la solidité financière deviennent des facteurs déterminants.

Sur la place de la femme marocaine dans les sphères décisionnelles, Zineb Bouayad observe une dynamique désormais irréversible. Elle constate que la présence féminine dans les postes de responsabilité progresse de manière constante, portée par des compétences de plus en plus reconnues dans les domaines économiques, financiers et entrepreneuriaux.

« Les femmes marocaines ont démontré leur compétence et leur capacité à diriger. Le défi aujourd’hui est d’ancrer durablement leur présence dans les instances de décision et d’en faire une norme, et non une exception. »

À travers son parcours, Zineb Bouayad incarne cette évolution. Dans des univers historiquement marqués par une forte présence masculine, elle impose une légitimité fondée sur l’expertise, la rigueur et la performance. Une trajectoire qui illustre l’émergence d’un leadership féminin marocain confiant, structuré et pleinement engagé dans la transformation économique du pays.

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