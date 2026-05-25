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Maroc: plus de 25.500 entreprises créées au premier trimestre

by Jamal Chibli
written by Jamal Chibli

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 25.520 unités au terme du premier trimestre de l’année 2026, les personnes morales représentant une part importante de ces créations, avec 76% du total, contre 24% pour les personnes physiques, d’après les statistiques de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

S’agissant des formes juridiques, la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la structure la plus adoptée par les créateurs d’entreprises personnes morales, avec une part de 66,5% des immatriculations. Elle est suivie par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui représente 32,6%.

Sur le plan territorial, la région de Casablanca-Settat se classe en tête en concentrant 39,5% des créations d’entreprises personnes morales. Elle est suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,3%), Marrakech-Safi (12,6 %) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,3%). À elles seules, ces quatre régions regroupent 76,7% des créations globales de personnes morales au niveau du registre de commerce.

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Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce (28,1%), suivi du BTP et activités immobilières (25,2 %), des services divers (19,3%), du transport (7,5%) et de l’industrie (6,5%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en première position avec 20,7 % des immatriculations, suivie de Casablanca-Settat (13,3%), de l’Oriental (11%), de Rabat-Salé-Kénitra (10,3%), puis de Fès-Meknès (9,9%). Par ailleurs, 33.332 noms commerciaux (certificats négatifs) ont été délivrés durant la période allant de janvier à mars 2026.

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