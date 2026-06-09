Mégarama Maroc retransmet la Coupe du Monde 2026 sur grand écran

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, Mégarama Maroc annonce une initiative inédite dans le paysage du divertissement au Maroc : la retransmission de plusieurs rencontres de la compétition dans l’ensemble de ses complexes cinématographiques à travers le Royaume. Du 11 au 19 juillet, onze matchs de la phase de groupes seront diffusés sur grand écran, avant la retransmission intégrale des phases finales jusqu’à la grande finale.

Pour assurer la diffusion officielle de l’ensemble des rencontres, Mégarama Maroc a acquis les droits de retransmission auprès de beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits de la compétition. Cet accord garantit aux spectateurs des conditions de diffusion optimales, dans le strict respect des droits audiovisuels en vigueur.

Une programmation pensée pour les supporters marocains

Au total, onze matchs de la phase de groupes figureront au programme, sélectionnés pour leur capacité à fédérer un large public autour des temps forts de la compétition. Une attention toute particulière est portée à l’Équipe Nationale : l’intégralité des rencontres des Lions de l’Atlas sera retransmise, faisant de Mégarama Maroc le lieu de rassemblement privilégié des supporters marocains tout au long du tournoi.

L’enjeu est de recréer dans les salles cette atmosphère collective et fédératrice qui fait la singularité des grands rendez-vous sportifs — l’émotion partagée, le soutien collectif, la communion autour d’un même écran. Un format qui répond à une attente croissante du public marocain, particulièrement mobilisé depuis la demi-finale historique du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022.

Une expérience immersive aux standards cinématographiques

Au-delà de la simple retransmission, Mégarama Maroc mise sur la qualité de l’expérience pour se distinguer. Les matchs seront projetés sur des écrans géants, avec un dispositif sonore immersif propre aux salles de cinéma, offrant une qualité d’image et d’ambiance sonore sans commune mesure avec une retransmission domestique. Chaque séance est pensée comme un véritable événement collectif : une alternative premium aux écrans traditionnels, dans un cadre convivial et festif.

Cette approche s’inscrit dans une tendance de fond que Mégarama Maroc entend incarner pleinement : l’hybridation des loisirs, à la croisée du divertissement culturel et des grands événements sportifs. En transformant temporairement ses salles en arènes sportives, le groupe confirme sa volonté de diversifier son offre et de capter de nouveaux publics, tout en fidélisant ceux qui font confiance à l’enseigne depuis des années.

Un déploiement national

Cette opération sera déployée dans l’ensemble du réseau de multiplexes du Royaume, couvrant ainsi l’essentiel du territoire national, à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Tanger (complexe Tanger City Mall). L’ensemble de ces sites disposent des infrastructures techniques nécessaires pour garantir une expérience de projection à la hauteur de l’événement.

Soucieux de rendre cette expérience accessible au plus grand nombre, Mégarama Maroc a fixé une grille tarifaire claire et compétitive (Adultes : 150 dirhams – Enfants de moins de 12 ans: 100 dirhams), positionnant l’offre comme une expérience premium, tout en restant accessible à un large spectre de public, y compris les familles.

Une vision pour l’avenir

Avec cette initiative, Mégarama Maroc ne se contente pas d’accompagner un événement exceptionnel. Le groupe affirme une vision à plus long terme : celle d’un cinéma qui dépasse ses frontières traditionnelles pour s’imposer comme un espace de vie, de partage et de célébration collective. Les grands rendez-vous sportifs internationaux constituent à ce titre une opportunité stratégique de renforcer le lien entre les salles obscures et un public toujours plus en quête d’expériences fortes et mémorables.

Mégarama Maroc confirme ainsi son rôle de premier acteur du divertissement au Royaume, engagé dans une démarche d’innovation permanente au service de ses spectateurs.