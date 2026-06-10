Rabat: célébration du 250e anniversaire de l’indépendance américaine

L’Ambassade des États-Unis à Rabat a célébré le 250e anniversaire de l’indépendance américaine lors de sa réception annuelle de la Fête nationale, organisée pour la première fois sur le site historique du Chellah. L’événement a réuni de hauts responsables marocains, des diplomates ainsi que des partenaires des secteurs public et privé.

L’événement a mis en lumière près de 250 années d’amitié et de coopération entre les États-Unis et le Royaume du Maroc – de Tanger à Dakhla. Premier pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, le Maroc a contribué à l’établissement de l’une des plus anciennes relations diplomatiques de l’Amérique.

La célébration a souligné la solidité du partenariat bilatéral dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, du commerce et de l’investissement, tout en mettant en avant une coopération croissante en matière d’innovation, d’infrastructures et de développement économique, indique un communiqué de l’Ambassade.

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L’Ambassade a également mis en valeur la présence durable des États-Unis au Maroc, depuis la Légation américaine de Tanger, la plus ancienne propriété diplomatique américaine au monde, jusqu’au Consulat général des États-Unis récemment inauguré à Casablanca, reflétant un engagement commun en faveur d’une coopération tournée vers l’avenir.

Dans son allocution, l’Ambassadeur Duke Buchan III a déclaré : « Ce soir, alors que nous célébrons le 250e anniversaire des États-Unis, nous célébrons également un partenariat enraciné dans l’histoire, renforcé par la confiance et résolument tourné vers les 250 prochaines années. »

« Ce partenariat témoigne de notre engagement à renforcer les liens économiques et humains entre nos peuples, notamment à travers des efforts qui soutiennent la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI faisant du Sahara marocain un pôle de partenariat et d’opportunités transatlantiques », a ajouté l’Ambassadeur.

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Cette célébration intervient également alors que le Maroc participe à la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, offrant un nouvel exemple fort des liens humains qui continuent de renforcer les relations entre les deux nations.

L’Ambassade a remercié ses partenaires pour leur soutien ayant contribué à la réussite de cette célébration de la Fête nationale. La soirée s’est conclue par un spectacle de feux d’artifice et de drones symbolisant l’amitié durable entre les États-Unis et le Maroc ainsi qu’une vision commune pour l’avenir.