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Commerce extérieur

Exportations marocaines: l’automobile franchit un nouveau cap

by Challenge
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Le secteur automobile confirme son rôle de premier contributeur aux exportations du Royaume. Selon les derniers chiffres de l’Office des changes, les ventes à l’étranger de la filière ont atteint 93,65 milliards de DH (MMDH) à fin juin 2026, en hausse de 17,4% sur un an, portées notamment par les segments de la Construction et du Câblage. Une dynamique qui s’inscrit dans une progression plus large du commerce extérieur marocain, également soutenue par l’Aéronautique.

Selon le dernier bulletin de l’Office des changes consacré aux indicateurs mensuels des échanges extérieurs, les exportations du secteur automobile se sont élevées à 93,65 MMDH sur les six premiers mois de l’année 2026, contre un niveau nettement inférieur un an plus tôt, soit une progression de 17,4%.

Cette performance s’explique en grande partie par l’accroissement des ventes de deux segments majeurs de la filière. Le segment construction a ainsi vu ses exportations bondir de 26,7%, à 37,93 MMDH, tandis que le câblage a progressé de 13,9%, pour atteindre 35,05 MMDH, précise l’Office des changes.

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Le secteur aéronautique affiche lui aussi une trajectoire favorable. Ses exportations se sont établies à 17,32 MMDH à fin juin 2026, en amélioration de 19,3% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression profite notamment de la hausse des ventes du segment assemblage (+24,7%) et de celui de l’«Electrical Wiring Interconnection System» – EWIS (+8,6%), selon la même source.

Toutes les filières exportatrices n’affichent cependant pas la même orientation. L’Office des changes fait état d’un recul des exportations dans trois secteurs sur la période : le textile et cuir (-6,5%), l’électronique et électricité (-4,4%) ainsi que les phosphates et dérivés (-2,3%). À l’inverse, le secteur agriculture et agro-alimentaire a enregistré une progression de 5,7% de ses exportations sur la même période.

Au global, l’ensemble des exportations marocaines a atteint 260,39 MMDH à fin juin 2026, en hausse de 9,7% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Office des changes. Portées par l’automobile et l’aéronautique, ces performances confirment la place croissante occupée par les filières industrielles à forte valeur ajoutée dans la structure des échanges extérieurs du Royaume.

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