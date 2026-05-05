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Le déficit commercial augmente à 87,37 MMDH à fin mars

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le déficit commercial a atteint 87,37 milliards de dirhams (MMDH) au terme des trois premiers mois de 2026, en hausse de 23,9% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ce déficit est dû à l’accroissement des importations de biens (+11,1% à 208,2 MMDH) plus important que celui des exportations (+3,3% à 120,7 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 4,4 points à 58%.

L’évolution des importations couvre une hausse pour plusieurs produits, notamment les produits bruts (+42,2% à 13,05 MMDH), les produits finis d’équipement (+24,7% à 51,72 MMDH), les produits finis de consommation (+14,6% à 51,64 MMDH) et les demi produits (+2,1% à 40,02 MMDH), ainsi qu’une baisse des produits alimentaires (-6% à 22,52 MMDH).

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Concernant les exportations, leur augmentation est attribuable essentiellement à l’amélioration des ventes de l’aéronautique (+12,6% à 8 MMDH), l’automobile (+12,1% à 42 MMDH).

À l’inverse, les exportations des secteurs « Textile et cuir », « Phosphates et dérivés », « Électronique et électricité », et « Agriculture et agro-alimentaire » ont diminué respectivement de 14,1%, 7,4%, 4,7% et 2,3%.

Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 16,1% à plus de 38,7 MMDH, suite à l’augmentation des importations (+10,4% à 37,56 MMDH) et des exportations (+13,2% à 76,26 MMDH).

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