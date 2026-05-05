Salé: le Forum de l’emploi inclusif explore les opportunités

Le 12 mai 2026, à Bab Lmarissa, le Forum de l’emploi inclusif ambitionne de transformer une problématique sociale persistante en opportunités réelles d’embauche. En réunissant entreprises, institutions et talents en situation de handicap, l’événement se positionne comme un test grandeur nature de la capacité du Maroc à passer du discours à l’action.

C’est un rendez-vous qui se veut sans faux-semblants. À Salé, le Forum de l’emploi inclusif ne promet pas une sensibilisation de plus, mais une mise en relation directe entre recruteurs et candidats. Porté par Handicap International – Humanité & Inclusion au Maroc, avec le soutien de la coopération allemande, l’événement s’inscrit dans une logique d’efficacité : créer des rencontres utiles, déclencher des entretiens et, surtout, générer des recrutements.

Le contexte justifie l’initiative. Selon les dernières données disponibles, près de 1,73 million de Marocains vivent en situation de handicap, mais moins de 9 % accèdent à un emploi. Un déséquilibre qui traduit moins une absence de compétences qu’un déficit d’intégration dans les circuits classiques de recrutement. À cela s’ajoute une réalité plus marquée pour les femmes, dont le taux d’activité reste marginal.

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Face à ce constat, 26 entreprises ont déjà répondu présent. Une mobilisation qui donne au forum une crédibilité opérationnelle, loin des événements à portée symbolique. L’enjeu pour ces acteurs est double : élargir leurs viviers de compétences tout en concrétisant leurs engagements en matière de responsabilité sociétale.

Pensé comme un espace hybride, le forum mêle stands de recrutement, ateliers de coaching, workshops RH et expériences immersives. L’objectif est clair : préparer les candidats, outiller les entreprises et réduire les biais à l’embauche. En filigrane, c’est une transformation plus large qui est recherchée, celle d’un marché du travail capable d’intégrer la diversité comme un facteur de performance…

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Reste la question essentielle : que restera-t-il après le 12 mai ? Car au-delà de l’événement, c’est dans la durée que se jouera la crédibilité de l’initiative. Nombre de recrutements, qualité de l’intégration, évolution des pratiques RH… autant d’indicateurs qui diront si l’inclusion, au Maroc, commence enfin à produire des résultats mesurables.