Code du travail: les gardiens rétablis dans leurs droits

Le Conseil du gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de loi n° 032.26 portant modification de la loi N° 65.99 relative au Code du travail, présenté par le ministre de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Ce projet vient rendre justice à la catégorie des agents liés par contrat de travail aux entreprises s’activant dans le secteur du gardiennage, conformément à la législation en vigueur, a expliqué le ministre, qui en a fait la promesse depuis plus de deux ans.

Il s’inscrit également dans le parachèvement de l’exécution des engagements pris en vertu de la convention collective conclue le 29 avril 2024, notamment en matière de révision progressive de certaines dispositions du Code du travail, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions du dialogue social central au titre de la session d’avril 2026.

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Ce texte vise, essentiellement, à compléter l’article 193 de la loi, afin d’exclure la catégorie des agents liés par un contrat de travail aux entreprises s’activant dans le secteur du gardiennage, de la catégorie des gardiens énoncée dans ledit article dont le travail est de nature intermittente et qui effectuent des journées de douze heures, tout en étant rémunérés sur la base de huit heures.

Par conséquent, cette catégorie de gardiens sera soumise à la durée normale du travail prévue pour l’ensemble des salariés, en vertu de l’article 184 du code du travail. Cette mesure est à même de contribuer à la création de postes de travail supplémentaires, tout en favorisant le recrutement de salariés dans le respect total des dispositions légales.