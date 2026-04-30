Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc: les recettes voyages en hausse de 24% à fin mars
Code du travail: les gardiens rétablis dans leurs droits
Comprendre l’arrivée d’un diplomate à la tête de l’AFD…
Le Maroc, un eldorado pour les franchises internationales ?
SIAM 2026: Dari Couspate primée lors de la 18e édition
Port de Casablanca : 156 navires en simultané, une pression inédite sur le trafic maritime
Marsa Maroc signe une année record, cap sur Nador West Med
AD Capital se lance dans la gestion des OPCI
Holmarcom va acquérir la BMCI, filiale de BNP Paribas
Izdihar lance “Green Shift”, un modèle de décarbonation industrielle au Maroc
Home TourismeMaroc: les recettes voyages en hausse de 24% à fin mars
Tourisme

Maroc: les recettes voyages en hausse de 24% à fin mars

by Challenge
written by Challenge

Les recettes voyages en devises au Maroc ont atteint 31 milliards de dirhams (MMDH) au terme du premier trimestre (T1) de 2026, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2025, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique globale positive, avec 4,3 millions de touristes accueillis, soit une progression de 7% par rapport au T1-2025, indique le ministère dans un communiqué.

Au-delà du volume, ils traduisent une évolution positive de l’offre touristique marocaine, qui gagne en maturité et en capacité à générer davantage de valeur, souligne la même source.

Lire aussi | Maroc: 4,3 millions de touristes à fin mars, hausse de 7%

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : « Cette dynamique des recettes reflète un impact économique de plus en plus important sur les écosystèmes locaux ».

« Notre objectif est de consolider cette trajectoire, en continuant à développer et diversifier l’offre, améliorer l’expérience, et renforcer la capacité du secteur à créer de la valeur dans l’ensemble des régions du Royaume », a souligné Mme Ammor.

Vous aimerez aussi

L’ONMT déploie une stratégie ciblée pour accompagner l’essor de Dakhla

Destination MICE: Rabat se positionne sur le tourisme d’affaires

L’ONMT explore les moyens d’augmenter l’attractivité de l’Oriental

Maroc: 4,3 millions de touristes à fin mars, hausse de 7%

Canal+ met le projecteur sur le tourisme golfique au Maroc

Maroc: les recettes Voyages augmentent de plus de 22% à fin février