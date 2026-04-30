Maroc: les recettes voyages en hausse de 24% à fin mars

Les recettes voyages en devises au Maroc ont atteint 31 milliards de dirhams (MMDH) au terme du premier trimestre (T1) de 2026, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2025, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique globale positive, avec 4,3 millions de touristes accueillis, soit une progression de 7% par rapport au T1-2025, indique le ministère dans un communiqué.

Au-delà du volume, ils traduisent une évolution positive de l’offre touristique marocaine, qui gagne en maturité et en capacité à générer davantage de valeur, souligne la même source.

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La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : « Cette dynamique des recettes reflète un impact économique de plus en plus important sur les écosystèmes locaux ».

« Notre objectif est de consolider cette trajectoire, en continuant à développer et diversifier l’offre, améliorer l’expérience, et renforcer la capacité du secteur à créer de la valeur dans l’ensemble des régions du Royaume », a souligné Mme Ammor.