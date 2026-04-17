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L’ONMT déploie une stratégie ciblée pour accompagner l’essor de Dakhla

by Challenge CP
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En déplacement à Dakhla, les équipes de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) engagent une nouvelle phase de consolidation et d’accélération pour accompagner la montée en puissance de la destination.

Réunies aux côtés du Conseil Régional du Tourisme, des opérateurs locaux et des autorités territoriales, les équipes de l’ONMT ont engagé une série de rencontres stratégiques destinées à aligner les priorités et activer des leviers concrets de croissance.

Au cœur de cette mobilisation, l’objectif est de faire franchir un nouveau cap à Dakhla-Oued Eddahab en consolidant son positionnement sur les segments à forte valeur, notamment le tourisme sportif, nature et expérientiel.

L’ONMT déploie ainsi une approche structurée qui repose sur quatre piliers opérationnels : aérien, marketing, digital, et distribution.

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L’accessibilité constitue le premier levier activé. L’ONMT a engagé plusieurs partenariats structurants avec des compagnies nationales et internationales pour connecter directement Dakhla à ses marchés prioritaires par de nouvelles routes point-à-point, notamment sur la France et l’Espagne, renforçant l’accès direct à la destination. L’objectif étant de désenclaver durablement Dakhla et sécuriser une croissance soutenue des flux internationaux.

L’intensification de la promotion est aussi une priorité. La destination bénéficie d’un dispositif renforcé articulé autour du digital, de la création de contenus et du marketing d’influence, avec une amplification des campagnes sur les marchés stratégiques. Les partenariats médias et la présence dans les grands rendez-vous internationaux, à l’image de IFTM Top Resa et FITUR, ancrent Dakhla dans le paysage touristique mondial.

En parallèle, un travail spécifique est mené pour installer une identité forte de Dakhla, au-delà du kitesurf, en valorisant son positionnement balnéaire, nature et expérientiel.

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Enfin, le renforcement de la commercialisation. L’ONMT consolide ses partenariats avec les tour-opérateurs et les plateformes de réservation afin d’augmenter les volumes, d’allonger la durée des séjours et de valoriser l’offre locale. L’objectif étant de capter une clientèle à plus forte contribution et accompagner la montée en gamme de l’écosystème touristique.

Le tourisme national s’impose également comme un levier stratégique majeur pour l’ONMT, nécessitant un renforcement des dispositifs de développement et de promotion. L’objectif étant de stimuler la demande domestique en incitant davantage de Marocains à découvrir Dakhla, à travers des actions ciblées, une offre adaptée et une valorisation structurée des atouts de la destination.

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L’ONMT identifie clairement la destination comme un territoire à fort potentiel à accompagner en priorité. Cette mission de terrain menée par l’ONMT s’inscrit dans une logique d’action directe, avec une coordination étroite entre les acteurs publics et privés. Elle vise à lever les freins, accélérer les projets et assurer une trajectoire de croissance maîtrisée.

Avec cette mobilisation, l’ONMT confirme son engagement à faire de l’ensemble des destinations du pays, des destinations de référence, conjuguant performance, durabilité et création de valeur.

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