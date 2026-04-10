Saham Bank lance des forfaits incluant la gratuité des virements

Saham Bank lance de nouveaux forfaits bancaires à partir de 35 dirhams par mois, intégrant une innovation majeure pour ses clients sur le marché marocain : les virements classiques et instantanés gratuits et illimités, y compris vers les autres banques de la place.

Avec cette offre, la banque simplifie l’expérience bancaire en permettant des transactions en temps réel, sans contrainte ni surcoût.

Chaque forfait inclut une carte bancaire renouvelée gratuitement, un accès au Centre de Relation Clients 24/7, ainsi qu’une application digitale sécurisée pour gérer ses opérations à distance en toute autonomie.

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Avec ces nouveaux forfaits, Saham Bank confirme sa volonté de proposer des solutions simples, accessibles et en phase avec les usages du quotidien.