Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois
Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…
Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»
L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers
Les retombées économiques, sociales et diplomatiques de la CAN 2025
Agences Urbaines: les députés planchent toujours sur le projet du gouvernement
Industrie du tapis: la fabrication industrielle locale s’organise face aux importations
Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès
Maroc: les recettes fiscales progressent de 14,5% à fin novembre
CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres sterling….
Home Tech - NumériqueHigh-TechDigitalSaham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI
Digital

Saham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI

by Challenge
written by Challenge
Mohamed El Morabit, Directeur Général de Saham Paiements

Dans le cadre de la démarche nationale de modernisation des activités de paiement, Saham Paiements s’apprête à reprendre une partie du portefeuille commerçants du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette évolution s’inscrit dans la volonté d’ouvrir davantage le marché à la concurrence entre Établissements de Paiement (EDP), afin de favoriser la diversification des offres et de stimuler l’innovation au service des commerçants marocains, indique la filiale de Saham Bank, qui opère sur le marché des paiements électroniques par carte.

Saham Paiements s’aligne pleinement sur cette dynamique. L’acquisition en cours d’une partie du portefeuille commerçants du CMI représente une étape clé dans son développement. Elle permettra d’accélérer le déploiement de solutions modernes, simples et adaptées aux besoins de tous les segments de marché dans le domaine des paiements par carte.

Lire aussi | Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce

Saham Paiements propose des solutions intégrées combinant accompagnement personnalisé et technologies de paiement innovantes, afin de soutenir le développement de l’activité commerciale de ses clients et de simplifier la gestion quotidienne de leurs paiements électroniques, que ce soit via Terminaux de Paiement Électroniques ou en e-commerce.

À travers cette opération, Saham Paiements réaffirme son engagement à jouer un rôle actif dans la transformation du secteur des paiements au Maroc, en plaçant la qualité de service, la proximité et l’innovation au cœur de sa mission.

Lire aussi | Damane Cash et la FEP s’accordent sur la digitalisation des paiements scolaires

« L’évolution du marché de l’acceptation monétique ouvre une nouvelle ère pour les solutions de paiement au Maroc. La reprise d’une partie des contrats commerciaux du CMI nous donne l’opportunité d’accompagner cette transition avec une approche centrée sur la valeur ajoutée pour nos commerçants, fondée sur l’innovation et la transparence », déclare Mohamed El Morabit, Directeur Général de Saham Paiements.

Vous aimerez aussi

Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…

Paiement mobile: le Maroc franchit un cap stratégique dans l’inclusion financière

La CGEM met le cap sur la protection des données personnelles

Cybersécurité: un enjeu stratégique pour les cabinets de conseil au Maroc

Madica mise sur l’IA africaine : la Marocaine Hypeo AI parmi les élues

Visiativ Africa devient Neonovia