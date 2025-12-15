Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce

Barid Cash entame une nouvelle phase d’expansion et poursuit son effort de diversification en se lançant dans l’acquisition TPE et e-commerce avec son offre Barid Payment, qui vise à apporter des solutions complètes dans le domaine de la digitalisation des paiements, dans le but de faciliter le quotidien des commerçants et des consommateurs.

Avec Barid Payment, Barid Cash propose plusieurs formules de paiement destinées aux commerces de proximité, artisans, professions libérales, associations, organisations, grandes entreprises, enseignes et e-marchands. Le dispositif concerne également les auto-entrepreneurs et tous les commerces qui souhaitent moderniser leurs modes d’encaissement.

Lire aussi | Al Barid Bank lance sa carte Visa Business à destination des professionnels

L’offre se décline en trois solutions, conçues pour répondre aux différents besoins liés à l’acceptation des paiements :

– L’offre TPE propose une large gamme de terminaux performants et sécurisés, incluant l’assistance et la formation ainsi que l’accès à un portail pour un suivi des opérations et un pilotage efficace de l’activité. Ce dispositif renforce la gestion des encaissements et améliore le passage en caisse pendant les périodes d’affluence.

– La solution Barid Payment Mobile, avec sa technologie SoftPOS, transforme un smartphone Android en terminal d’encaissement, ce qui en fait une alternative souple et pratique aux solutions classiques.

– La solution e-commerce permet d’accepter les paiements par carte sur les plateformes de commerce en ligne, couvrant les besoins de sécurité et de rapidité des commerces exerçant à distance.

Par ailleurs, et avec un service client disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, Barid Payment assure un accompagnement continu, partout au Maroc.

Lire aussi | Stellantis Maroc et Al Barid Bank unissent leurs forces pour démocratiser la micro-mobilité [Vidéo]

« En réunissant expertise, solutions technologiques éprouvées et accompagnement renforcé, Barid Cash affirme une position solide et durable au service du développement des paiements électroniques. Une démarche qui soutient l’adoption de solutions performantes et garantit aux professionnels comme à leurs clients une expérience fiable, rapide et adaptée aux besoins du marché », déclare Mohamed Adil Chraibi, Directeur Général de Barid Cash.

Toutes ces solutions sont conçues pour apporter une réponse fiable et performante aux besoins des commerçants, tout en se positionnant parmi les offres les plus compétitives du marché.