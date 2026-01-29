Alertes
Paiement électronique

CDM Pay hérite d'une partie du portefeuille de CMI

by Challenge
written by Challenge

Dans le sillage de la libéralisation du marché des terminaux de paiement électronique (TPE), CDM Pay, filiale du Groupe Crédit du Maroc, est retenu par plusieurs commerçants et e-marchands comme nouvel acquéreur de leurs solutions de paiement.

Ce choix s’est fait à la suite de la consultation menée par le Centre Monétique Interbancaire (CMI), qui détenait le monopole du secteur, auprès de ses anciens clients pour la cession d’une part de leur fonds de commerce.

« Cette transition s’effectue dans un cadre garantissant une continuité totale des services, une stabilité opérationnelle optimale, ainsi que le maintien des standards de qualité attendus par les commerçants », souligne l’établissement.

Lire aussi | Saham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI

CDM Pay assure s’appuyer sur l’expertise technologique de son partenaire CMI, acteur de référence du paiement électronique au Maroc depuis plus de 20 ans.

Au-delà de la performance technologique, explique la même source, CDM Pay place la relation client au cœur de son modèle. Chaque nouveau client bénéficiera ainsi de la désignation d’un responsable de relation, chargé de l’accompagner au quotidien, de le conseiller et de répondre à ses besoins dans une logique de proximité et de partenariat durable.

Lire aussi | Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce

A travers cette étape structurante, CDM Pay confirme son ambition « d’être un acteur fiable, engagé et proche de ses clients, capable d’accompagner le développement du commerce physique et digital au Maroc».

