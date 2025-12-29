Alertes
Paiement électronique

Damane Cash reprend une partie du portefeuille commerçants du CMI

Crédit: DR.

Damane Cash franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son offre d’acceptation des paiements monétiques en annonçant la reprise d’une partie du portefeuille de commerçants du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette opération s’inscrit dans la dynamique nationale visant à moderniser les moyens de paiement, renforcer la concurrence et accompagner la transformation du marché des paiements au Maroc.

À travers cette étape, Damane Cash intègre de nouveaux commerçants à son réseau et met à leur disposition des solutions de paiement simples, sécurisées et adaptées aux différents segments d’activité, couvrant aussi bien les paiements en point de vente via terminaux de paiement électronique (TPE) que les paiements en ligne et e-commerce.

Lire aussi | Saham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI

Conforme à son agrément et à son positionnement d’acteur engagé pour l’inclusion financière et la digitalisation des usages, Damane Cash élargit ainsi son champ d’intervention aux activités de paiement monétique, en complément de ses services financiers de proximité.

L’établissement mobilise son maillage territorial, l’expertise de ses équipes et une organisation opérationnelle éprouvée afin d’assurer une transition fluide et sécurisée pour les commerçants concernés, tout en garantissant la continuité de service, la sécurité des transactions et un accompagnement de proximité.

Lire aussi | Damane Cash et la FEP s’accordent sur la digitalisation des paiements scolaires

Dans un contexte marqué par l’accélération de l’innovation et l’évolution rapide des attentes des professionnels, cette initiative traduit la volonté de Damane Cash de structurer une offre monétique complète, s’appuyant sur des infrastructures technologiques robustes et des standards de sécurité reconnus. L’établissement entend offrir aux commerçants des solutions de paiement fluides, évolutives et conformes aux exigences du marché.

