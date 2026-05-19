Damane Cash lance une marque dédiée au paiement électronique

Damane Cash annonce le lancement officiel de « Damane Payment », une marque à part entière, dédiée à renforcer l’accès au paiement électronique, à accompagner la digitalisation de l’économie marocaine et à proposer des solutions de paiement sur mesure.

Loin d’un simple changement de nom, « Damane Payment » traduit une maturité acquise sur le terrain. Construite progressivement au contact des commerçants et des professionnels, cette activité repose sur une philosophie claire : proposer des solutions de paiement directement opérationnelles, sans complexité technique ni contraintes de déploiement.

Dans un environnement où les usages évoluent rapidement, cette nouvelle identité permet à Damane Cash de clarifier son positionnement, de mieux adresser les besoins des entreprises et d’affirmer sa présence sur le marché de l’acceptation monétique aussi bien pour le commerçant de proximité que pour l’entreprise en croissance.

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Avec « Damane Payment », Damane Cash structure son offre autour d’un socle cohérent, couvrant l’ensemble des besoins d’encaissement — en point de vente comme en ligne. Les solutions proposées s’appuient sur des technologies modernes et éprouvées adaptées aux usages d’aujourd’hui et de demain. L’offre s’articule notamment autour de :

• L’acceptation par terminal de paiement (TPE), pour des transactions fluides et sécurisées en magasin

• Le paiement en ligne, pour accompagner les e-commerçants dans le développement de leur activité digitale

• Les solutions mobiles, pour offrir aux commerçants des alternatives légères, rapides et sans friction, parfaitement adaptées aux nouveaux comportements des consommateurs

• Le SoftPOS, solution innovante qui transforme un smartphone ou une tablette en terminal de paiement, offrant aux petits commerçants un accès simple, immédiat et sans équipement dédié à l’encaissement électronique

Ce dernier dispositif illustre la volonté de Damane Payment de démocratiser l’accès au paiement électronique et de contribuer à l’inclusion financière des professionnels et des commerçants de proximité, souvent éloignés des solutions traditionnelles.

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« Avec Damane Payment, nous donnons une visibilité plus claire à une activité déjà bien ancrée dans le terrain. Notre ambition est d’accélérer notre capacité à proposer des solutions simples, accessibles et réellement adaptées aux besoins des commerçants », déclare Mme Maha Kohen, présidente du Directoire de Damane Cash.

Damane Cash, filiale du groupe BANK OF AFRICA, est un acteur majeur des services financiers au Maroc, avec un réseau de plus de 5 000 points de service. Depuis mai 2025, l’établissement de paiement exerce également l’activité d’acquisition monétique, renforçant son positionnement sur le paiement électronique à destination des commerçants.