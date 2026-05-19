Casablanca accueille la 3e édition du Future of Work Forum Africa

La ville Casablanca accueille, les 21 et 22 mai 2026, la 3e édition du Future of Work Forum Africa (FOWFA), désormais reconnu comme un rendez-vous incontournable consacré aux transformations du travail, des compétences et des organisations en Afrique.

Placée sous le thème «En mouvement | Lead the Flux», cette nouvelle édition réunira décideurs, experts, entreprises, institutions, jeunes talents et acteurs de l’innovation autour d’une même exigence : comprendre ce qui change, anticiper ce qui vient et préparer concrètement l’avenir du travail dans un monde en pleine recomposition.

Le Forum se tiendra au cœur du Parc de la Ligue Arabe à Casablanca, un lieu emblématique pensé comme un espace ouvert, propice à la circulation des idées, aux rencontres et à des échanges directs entre participants.

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A ce propos, Wassila Kara, co-fondatrice du Forum, déclare: « L’originalité du Forum tient aussi à son format et à son cadre. Nous l’avons pensé comme un vrai big think and do tank à ciel ouvert, au cœur de Casablanca, dans un lieu qui favorise la respiration, la circulation des idées et une qualité d’échange».

Conçu comme un véritable espace d’expérimentation et de réflexion collective, le Forum entend dépasser les discours théoriques pour faire émerger des réponses concrètes aux défis actuels. Intelligence artificielle, transformation des métiers, compétitivité des entreprises, évolution des compétences, attractivité des talents et nouvelles formes de leadership seront au cœur des discussions.

Cette édition se distinguera par la richesse et la diversité de ses formats interactifs, rencontres inspirantes, interventions de dirigeants, d’experts internationaux, de représentants institutionnels, de membres de la diaspora, ainsi que d’acteurs du sport et de l’innovation.

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Amal L. Alami, une autre co-fondatrice, souligne: «Le programme est dense et riche : plus d’une douzaine d’ateliers, des face-à-face, des talks, un mini hackathon autour des pratiques RH, un Speech Challenge dédié aux jeunes, des formats interactifs, et des invités venus de l’entreprise, des institutions, de la diaspora, de l’innovation et du sport».

Une attention particulière sera également accordée à la jeunesse, avec des espaces dédiés lui permettant de prendre part aux échanges, de challenger les modèles existants et d’exprimer sa propre vision du travail de demain.

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À travers cette nouvelle édition, le Future of Work Forum Africa confirme son ambition : s’imposer comme un espace de référence pour penser, comprendre et construire une vision africaine du futur du travail, résolument tournée vers l’action, l’innovation et l’humain.

Selon les organisateurs, deux ministres marocains de haut niveau seront présents à ces travaux, en l’occurrence Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Les intervenants viennent du Cameroun, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Espagne, France, Kenya, Maroc, Sénégal, Tunisie, RDC Congo, Suède…