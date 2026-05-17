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Voici la date de l’Aïd Al-Adha 2026 au Maroc

by Challenge avec MAP
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Image d'illustration. Crédit: DR.

Le 1er Dou Al Hijja de l’année 1447 de l’Hégire correspond au lundi 18 mai 2026 et l’Aïd Al Adha sera célébré le mercredi 27 mai, a annoncé dimanche le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère précise que l’observation du croissant lunaire du mois de Dou-Al Hijja 1447 de l’Hégire, a été confirmée, dans la soirée du dimanche (17 mai). De ce fait, le 1er Dou Al Hijja 1447 sera le lundi 18 mai 2026, et l’Aïd Al Adha sera par conséquent célébré le mercredi 27 mai 2026.

Puisse Dieu en ce mois béni combler Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, de Sa bénédiction, de Ses faveurs et de Ses bienfaits, et renouveler pareille occasion pour SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale dans le bonheur et le bien-être, ainsi que pour le peuple marocain et la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité, conclut le communiqué.

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