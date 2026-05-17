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Automobile

CAC inaugure le Village Auto 2026 dans son nouveau showroom de Dar Bouazza

by David Jérémie
written by David Jérémie
Allal Benjelloun, DG de la Centrale Automobile Chérifienne.

La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) a inauguré à Dar Bouazza un showroom multimarques flambant neuf, pensé comme un véritable hub automobile moderne. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du lancement du Village Auto 2026, un événement d’envergure nationale qui réunit plusieurs marques du groupe autour d’offres exclusives, de test drive et d’une approche résolument centrée sur l’expérience client.

Pensé comme un véritable hub automobile moderne, le nouveau showroom de la Centrale Automobile Chérifienne (CAC) à Dar Bouazza inaugure une plateforme multimarque aux standards internationaux. Ce site accueille en permanence Volkswagen, Skoda Auto, SEAT et CUPRA, chacune disposant d’un espace dédié reflétant son identité, son positionnement et son expérience propre. Conçu selon les standards du groupe, ce showroom illustre la volonté de la CAC d’offrir une expérience premium et immersive.

Son lancement coïncide avec le déploiement du Village Auto 2026, une opération nationale qui traduit l’ambition de la CAC : rapprocher ses marques de leurs clients et proposer une nouvelle manière de vivre l’automobile au Maroc. Justement, a l’occasion de ce Village Auto, Audi rejoint exceptionnellement le dispositif en tant qu’invitée d’honneur, exposant deux modèles emblématiques de sa nouvelle génération «New Era» : le nouveau Audi Q5 et la nouvelle Audi A6.

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Le Village Auto : une proximité premium

Selon le staff de la CAC, le Village Auto traduit la volonté du groupe de créer une relation directe, accessible et qualitative avec ses clients à travers tout le Royaume. Déployée dans l’ensemble du réseau, cette campagne permet aux visiteurs de découvrir plusieurs univers automobiles dans un même parcours, avec des offres commerciales exclusives, des solutions de financement personnalisées, des essais sur route et un accompagnement assuré par des conseillers formés aux standards de chaque marque. L’ambition est claire : transformer l’acte d’achat automobile en une véritable expérience de conseil, de découverte et de confiance.  A noter que toutes les offres du Village Auto sont disponibles sur le site web dédié : www.villageauto.ma.

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CAC : une nouvelle lecture du marché

Toujours est-il que la CAC souhaite sensibiliser ses clients au coût réel d’un véhicule en mettant en avant la notion de TCO (Total Cost of Ownership). Dans un marché souvent centré sur le prix d’achat, le groupe rappelle qu’il est essentiel de prendre en compte l’ensemble des paramètres : consommation, entretien, fiabilité, valeur de revente, financement et coût d’usage sur la durée. Grâce à la solidité de ses marques, à leurs motorisations efficientes et à des solutions de financement compétitives, la CAC affirme pouvoir optimiser le coût total de possession sur plusieurs années.

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