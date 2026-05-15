Stellantis et Dongfeng vont produire des Peugeot et Jeep à Wuhan

Le constructeur automobile Stellantis et le groupe chinois Dongfeng vont relancer leur partenariat en produisant ensemble en Chine des Peugeot et des Jeep destinés au marché chinois ainsi qu’à l’export, annonce, vendredi 15 mai, Stellantis dans un communiqué.

Alliés depuis 34 ans dans une coentreprise baptisée DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile), les deux compagnies vont fabriquer ensemble, dans leur usine à Wuhan, à partir de 2027, deux nouveaux véhicules Peugeot « à énergie nouvelle » (électrifiés). Ces véhicules s’appuieront sur le dernier langage stylistique des concept-cars dévoilés par Peugeot lors du Salon de l’automobile de Pékin 2026.

Le projet prévoit également la production dans l’usine DPCA de Wuhan, à partir de 2027, initialement de deux véhicules à énergies nouvelles (NEV) tout-terrain de la marque Jeep pour les marchés globaux.

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Aidé par la province du Hubei et la municipalité de Wuhan, ce projet représente un investissement total de plus de 8 milliards de yuans (environ 1 milliard d’euros), dont 130 millions d’euros apportés par Stellantis.

Par ailleurs, les deux partenaires ont signé un protocole d’accord stratégique non contraignant pour renforcer davantage leur coopération en s’appuyant sur leur taille, leur expertise et leurs capacités de R&D dans l’industrie.

« Stellantis et Dongfeng sont prêts à capitaliser davantage sur leurs atouts respectifs et à lancer de nouveaux véhicules intégrant des technologies électriques de pointe, issus de marques reconnues et appréciées des clients du monde entier », a déclaré le DG de Stellantis Antonio Filosa, cité dans le communiqué.

Le président de Dongfeng Qing Yang a renchéri: « En combinant les atouts industriels de la province du Hubei, l’implantation mondiale de Stellantis et les technologies de véhicules électriques intelligents de Dongfeng, cet accord ouvre une nouvelle voie fondée sur la complémentarité des expertises et des bénéfices partagés pour l’ensemble des parties ».

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Stellantis redonne un nouveau souffle à cette alliance nouée à l’époque pour produire des modèles pour le marché chinois. En 30 ans, DPCA a produit plus de 6 millions de véhicules mais avait périclité, sous la nouvelle concurrence chinoise. Dongfeng, groupe étatique qui fait partie des 10 plus grands constructeurs chinois, est entré en 2013 au capital de PSA et détient actuellement 1,6% du groupe franco-italo-américain.