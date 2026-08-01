Maroc: les réserves de change au-dessus des 53 milliards de dollars

Dans son plus récent bulletin, Bank Al-Maghrib indique, qu’en date du 24 juillet 2026, les avoirs officiels de réserve du Maroc se sont établis à 496,8 milliards de dirhams (MMDH), soit un peu de plus de 53,3 milliards de dollars (1 dollar = 9,32 dirhams).

En glissement annuel, les réserves de devise du pays ont donc augmenté de 22,3%, ajoute la banque centrale, dont les dernières statistiques font état d’une quasi-stabilité de la monnaie nationale face au dollar américain et à l’euro depuis plusieurs semaines.

En effet, ces réserves profitent essentiellement de la bonne tenue, depuis le début de l’exercice, des sources de devise du Royaume, dont les recettes Voyages, les principaux secteurs exportateurs, à l’exception des phosphates (-2,3%), ainsi que les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

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Selon les derniers chiffres de l’Office des changes, les ventes à l’étranger du secteur automobile ont atteint 93,65 milliards de DH (MMDH) à fin juin 2026, en hausse de 17,4% sur un an. A titre d’illustration de cette embellie, le segment construction a ainsi vu ses exportations bondir de 26,7%, à 37,93 MMDH,

Le secteur aéronautique affiche lui aussi une trajectoire favorable. Ses exportations se sont établies à 17,32 MMDH à fin juin 2026, en amélioration de 19,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Au global, les exportations marocaines ont atteint 260,39 MMDH à fin juin 2026, en hausse de 9,7% portées par l’automobile et l’aéronautique, dont les performances confirment la place croissante qu’occupe les filières industrielles à forte valeur ajoutée dans la structure des échanges extérieurs du Royaume.

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Quant aux recettes Voyages, elles ont atteint 64,89 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2026, en amélioration de 15,9% comparativement à la même période de l’année passée. A l’inverse, les dépenses Voyages ont augmenté de seulement 3,6% à 16,09 MMDH. Par conséquent, le solde de la balance Voyages ressort positif à 48,8 MMDH, en hausse de 20,6% par rapport à fin juin 2025.

Enfin, l’Office des changes a annoncé une hausse des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger de 9,9%, à 61,48 MMDH contre 55,954 MMDH à la même période de 2025.